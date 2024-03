El Clasico, derby Mediolanu, start Ekstraligi. Hity kwietnia w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Głównym wydarzeniem kwietnia w ELEVEN SPORTS będzie szlagier LaLiga, w którym Real Madryt zmierzy się z FC Barceloną Roberta Lewandowskiego.

• Ciekawie powinno być też we Włoszech, gdzie w derbowym meczu AC Milan zagra z będącym coraz bliżej scudetto Interem Mediolan.

• Dla fanów motorsportu zaplanowano transmisje pierwszych spotkań nowego sezonu Ekstraligi, uznawanej za najlepszą ligę żużlową świata.

W lidze hiszpańskiej emocje rosną z każdym tygodniem, bo rozgrywki wkraczają w najważniejszą fazę, a prowadzący w tabeli Real Madryt utrzymuje kilkupunktową przewagę nad FC Barceloną i Gironą FC. Do miejsca na podium aspiruje również Atlético Madryt. Najwięcej szans na dogonienie Królewskich daje się Barçy, ale jeśli ta nie odrobi strat w kwietniu, to w dalszej części sezonu może być już na to za późno. Z tego powodu zaplanowane na ten miesiąc El Clásico, czyli bezpośrednie starcie Barcelony z Realem, zapowiada się niezwykle emocjonująco. To wielki hit, na który czekają kibice całego świata. Na Estadio Santiago Bernabéu o prestiż i sukces w najsłynniejszym meczu klubowym powalczą największe gwiazdy futbolu, m.in. Jude Bellingham, Vinícius Júnior i Rodrygo w barwach Los Blancos oraz Robert Lewandowski, Lamine Yamal i İlkay Gündoğan w szeregach Dumy Katalonii. Zespół z Madrytu postara się o powtórkę z pierwszej konfrontacji z odwiecznym rywalem w bieżącej kampanii, wygranej 2:1. Natomiast piłkarze trenera Xaviego spróbują przełamać serię trzech spotkań bez zwycięstwa z ekipą Carlo Ancelottiego. W kwietniu w ELEVEN SPORTS nie zabraknie także innych meczów Barcelony, między innymi z Cádiz CF i Valencią CF.Najważniejsze transmisje:• Cádiz CF - FC Barcelona (Robert Lewandowski), 14 kwietnia• Real Madryt - FC Barcelona (Robert Lewandowski), 21 kwietnia, 21:00• FC Barcelona (Robert Lewandowski) - Valencia CF, 28 kwietniaInter Mediolan pewnie zmierza po swój dwudziesty tytuł mistrza Włoch. Spora w tym zasługa Lautaro Martíneza, który jest nie tylko liderem klasyfikacji strzelców Serie A, ale również jednym z czołowych snajperów w najlepszych europejskich ligach. Za plecami Nerazzurrich toczy się wyrównana walka o pozostałe miejsca gwarantujące awans do kolejnej edycji europejskich pucharów. Uczestniczą w niej takie kluby jak AC Milan, Juventus FC, Bologna FC, AS Roma, Atalanta Bergamo czy SSC Napoli. W barwach większości z nich można oglądać Polaków, między innymi Wojciecha Szczęsnego, Arkadiusza Milika, Łukasza Skorupskiego, Nicolę Zalewskiego i Piotra Zielińskiego. W kwietniu szczególnych emocji powinno dostarczyć derbowe spotkanie Milanu z Interem, którego stawką będą niezwykle ważne punkty. Jesienią Nerazzurri rozgromili lokalnego rywala aż 5:1, więc piłkarze trenera Stefano Pioliego zrobią wszystko, by się zrewanżować. Ma im w tym pomóc Olivier Giroud, który zdobywa dużo bramek i często asystuje przy trafieniach kolegów. W nadchodzącym miesiącu widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć także inne derbowe starcia, m.in. AS Roma - S.S. Lazio i Torino FC - Juventus FC.Najważniejsze transmisje:• AS Roma (Nicola Zalewski) - S.S. Lazio, 7 kwietnia• Torino FC (Karol Linetty) - Juventus FC (Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik), 14 kwietnia• AC Milan - Inter Mediolan, 21 kwietnia• Juventus FC (Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik) - AC Milan, 28 kwietniaCzy dominujące w rozgrywkach Ligue 1 Uber Eats Paris Saint-Germain zdobędzie swój trzeci z rzędu tytuł mistrza Francji? A może jeden z pozostałych klubów wyprzedzi faworyta i to on będzie mógł świętować końcowy sukces? Teoretyczne szanse na to zachowują Stade Brestois 29, AS Monaco, Lille OSC, RC Lens, OGC Nice i Olympique Marsylia. W kwietniu dla PSG najtrudniejsze powinno być spotkanie z utrzymującym się w grze o awans do europejskich pucharów Olympique Lyonnais. Ozdobą tej rywalizacji będzie pojedynek Kyliana Mbappé z Alexandre'em Lacazette'em. To wielkie gwiazdy ligi francuskiej i czołowi snajperzy obecnej kampanii. W nadchodzącym miesiącu warto zwrócić uwagę również na starcia Olympique Marsylia z zespołami, w których występują Polacy. Najpierw OM zmierzy się z OGC Nice Marcina Bułki, a następnie z RC Lens Przemysława Frankowskiego.Najważniejsze transmisje:• Olympique Marsylia - OGC Nice (Marcin Bułka), 14 kwietnia• Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais, 21 kwietnia• Olympique Marsylia - RC Lens (Przemysław Frankowski), 28 kwietniaFA Cup to ponad 150 lat tradycji, wielki prestiż i ogromna popularność wśród kibiców piłkarskich. W kwietniu ELEVEN SPORTS pokaże półfinały obecnej edycji najstarszych klubowych rozgrywek na świecie. Cztery drużyny, które w nich zagrają, zostaną wyłonione w drugiej połowie marca spośród ośmiu ćwierćfinalistów. Są wśród nich tak utytułowane kluby, jak Manchester City, Liverpool FC, Manchester United, Chelsea FC, Newcastle United czy Wolverhampton Wanderers. Sięgały one po Puchar Anglii w sumie aż 39 razy. Szansy na to, by powalczyć o jedno z najcenniejszych piłkarskich trofeów, nie chce przepuścić żaden piłkarz i trener, dlatego w każdym meczu można spodziewać się emocji od pierwszej od ostatniej minuty. Kto zaprezentuje się z najlepszej strony?W obecnych rozgrywkach Pucharu Niemiec nie brakuje niespodzianek, dzięki czemu zmagania są interesujące i nieprzewidywalne. W kwietniu odbędą się mecze półfinałowe, w których zmierzą się Bayer 04 Leverkusen z Fortuną Düsseldorf oraz 1. FC Kaiserslautern z 1. FC Saarbrücken. Warto zwrócić szczególną uwagę na pierwsze z tych spotkań, bo ekipa z Leverkusen jest rewelacją bieżącego sezonu piłkarskiego w Europie i nie zanotowała dotychczas ani jednej porażki. Tak imponującym osiągnięciem nie może pochwalić żaden inny klub występujący w najważniejszych rozgrywkach. Formą zachwycają przede wszystkim Florian Wirtz, Álex Grimaldo i Jeremie Frimpong, ale siłą drużyny pozostaje równa dyspozycja wszystkich zawodników. Czy piłkarze trenera Xabiego Alonso potwierdzą swoje atuty w konfrontacji z zespołem z Düsseldorfu?• Półfinał: 1. FC Kaiserslautern (Tymoteusz Puchacz) - 1. FC Saarbrücken, 2 kwietnia• Półfinał: Bayer 04 Leverkusen - Fortuna Düsseldorf (Dennis Jastrzembski, Karol Niemczycki), 3 kwietniaWalka o mistrzostwo Portugalii jest w tym sezonie niezwykle zacięta. Szczególnie groźny jest Sporting CP, ale SL Benfica i FC Porto robią wszystko, by przegonić ekipę Lwów. Przy takim stanie rywalizacji żaden z kandydatów do mistrzostwa nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek straty, dlatego w kwietniu emocje sięgną zenitu. Kluczowe dla losów tytułu mogą okazać się konfrontacje Sportingu z Benfiką oraz Porto. Punkty w nich uzyskane będą podwójnie cenne, bo zwycięzcy dopiszą kolejne "oczka" do swojego dorobku i jednocześnie pozbawią zdobyczy najgroźniejszych przeciwników. Kibice zobaczą w akcji wiele gwiazd aktualnych rozgrywek z Viktorem Gyökeresem, Ángelem Di Maríą i Evanilsonem na czele.Najważniejsze transmisje:• Sporting CP - SL Benfica, 7 kwietnia, 20:45• FC Porto - Sporting CP, 28 kwietnia, 20:45Od kwietnia widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli oglądać cieszące się ogromną popularnością rozgrywki PGE Ekstraligi, uznawanej za najsilniejszą ligę żużlową świata. Stacja pokaże na swoich antenach dwa mecze każdej kolejki oraz przygotuje własny magazyn poświęcony ekscytującej rywalizacji na polskich torach. W zespołach elity speedwaya wystąpią takie gwiazdy jak Bartosz Zmarzlik, Emil Sajfutdinow, Maciej Janowski, Leon Madsen, Janusz Kołodziej, Martin Vaculík, Jarosław Hampel, Artiom Łaguta czy Przemysław Pawlicki. Do zmagań o drużynowe mistrzostwo Polski stanie osiem klubów: broniący tytułu ORLEN OIL MOTOR Lublin, BETARD SPARTA Wrocław, KS APATOR Toruń, TAURON WŁÓKNIARZ Częstochowa, EBUT.PL STAL Gorzów, ZOOLESZCZ GKM Grudziądz, FOGO UNIA Leszno i FALUBAZ Zielona Góra.Najważniejsze transmisje:• BETARD SPARTA Wrocław - FALUBAZ Zielona Góra, 12 kwietnia• ORLEN OIL MOTOR Lublin - EBUT.PL STAL Gorzów, 19 kwietnia• ORLEN OIL MOTOR Lublin - KS APATOR Toruń, 26 kwietnia