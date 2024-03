Filmowa Wielkanoc w Stopklatce

Łukasz Szewczyk

• Wielkanocy długi weekend w Stopklatce upłynie pod znakiem filmowej rozrywki

W świąteczną sobotę, za sprawą filmu, widzowie przeniosą się do pustynnego królestwa pełnego niebezpiecznych przygód. Egipt, lata 20-te XX wieku. Przystojny awanturnik Rick (Brendan Fraser), urocza archeolożka Evelyn (Rachel Weisz) i jej nieporadny brat (John Hannah) wyruszają do legendarnego Miasta Umarłych. Podczas wykopalisk znajdują tajemniczą księgę. Czytając ją Evelyn wypowiada zaklęcie, które budzi do życia... mumię. Film odniósł spektakularny sukces komercyjny i zarobił ponad 416 milionów dolarów na całym świecie- pięciokrotnie więcej, niż wynosił budżet produkcji. Sukces filmu zaowocował dwoma bezpośrednimi sequelami i doprowadził do powstania spin-offów.W Wielkanoc Stopklatka nie opuszcza dorzecza Nilu - na antenie pojawią sięczyli fantastyczny film przygodowy w gwiazdorskiej obsadzie. Set (Gerard Butler), bezwzględny bóg ciemności, siłą i podstępem przejmuje egipski tron. Faraon ginie, kapłani są bezsilni, a zwykli ludzie stają się niewolnikami. Tylko garstka buntowników stawia czoła uzurpatorowi, by ocalić imperium. Tak rozpoczyna się krucjata pełna niezwykłych przygód, magii i poświęceń. W obsadzie, poza Gerardem Butlerem, znaleźli się również: Geiffrey Rush, Nikolaj Coster-Waldau i Chadwick Boseman.Wprost z mrocznego Egiptu Stopklatka zabiera widzów w podróż na Dziki Zachód wraz z filmem. Do małego miasteczka rządzonego silną ręką przez Heroda (Gene Hackman), przyjeżdża tajemnicza Ellen (Sharon Stone). Kid (Leonardo DiCaprio), rzekomy syn Heroda, wiecznie otoczony wianuszkiem dziewcząt, bardzo interesuje się tajemniczą nieznajomą. Wkrótce Herod sprowadza do miasta Corta (Russell Crowe), swego dawnego kompana, obecnie księdza. Rozpoczyna się turniej rewolwerowców. Cała czwórka bierze w nim udział,a zwycięzca może być tylko jeden. Zostanie nim najszybszy strzelec,a pozostałych czeka śmierć.W Poniedziałek Wielkanocny na antenie Stopklatki pojawi się zaś kultowy westernw reżyserii króla gatunku - Sergio Leone. W zakurzonym mieście na pustyni toczy się walka o kontrolę nad ujęciem wody. W epickim starciu chciwości, honoru i zemsty uczestniczy trzech zatwardziałych bandytów. Mające wpływ na niezliczonych twórców, arcydzieło Leone jest uważane za jeden z najważniejszych filmów w historii kina.Lany poniedziałek w Stopklatce zakończąz Jennifer Lawrence, Joshem Hutchersonem i Liamem Hemsworthem w rolach głównych.W dystopijnym państwie Panem co roku odbywają się Głodowe Igrzyska - walka na śmierć i życie między niepełnoletnimi przedstawicielami dwunastu Dystryktów. Gdy młodsza siostra szesnastoletniej Katniss zostaje wylosowana do zawodów, dziewczyna bez wahania zajmuje jej miejsce. Wkrótce okazuje się, że Igrzyska to nie tylko krwawa walka na arenie, ale też wielki medialny show, w którym sympatia widzów znaczy jeszcze więcej niż sprawność fizyczna i spryt zawodnika.