Kwiecień w National Geographic

Łukasz Szewczyk

• Hity kwietnia na kanałach National Geographic

Są takie miejsca, gdzie śmiałe marzenia rodem z filmów fantastycznych mają szansę się ziścić. "Cuda" te dzieją się kampusach NASA. Sześcioodcinkowy serial "NASA: Kosmiczne innowacje" (premiery w czwartki od 11 kwietnia o godz. 21:00 w National Geographic) zabierze widzów za kulisy jednego z wiodących innowatorów w dziedzinie technologii, przy okazji portretując najwybitniejszych pracowników związanych ze amerykańską agencją kosmiczną.National Geographic słynie z prezentowania istotnych światowych wydarzeń z nieznanej dotąd perspektywy. Tak będzie i tym razem - dziesięcioodcinkowy serial "Otchłań: Powstanie i upadek nazizmu" (premiera w piątek 5 kwietnia o godz. 22:00 w National Geographic) opowiada historię Trzeciej Rzeszy i hitlerowskiego ludobójstwa, prezentując ją we współczesnym kontekście.W marcu nie zabraknie atrakcji dla fanów.... gigantów. Program "Megakonstrukcje przeszłości" (premiera w niedzielę 21 kwietnia o godz. 15:00 w National Geographic) ujawnia sekrety i tajemnice historycznych cudów architektury, jak choćby Wielkiego Muru Chińskiego, inkaskiego Matchu Piachu czy francuskiego Saint Michel. Serial "Podwodne olbrzymy" (premiera w sobotę 27 kwietnia o godz. 16:00 w National Geographic) z kolei przeniesie widzów National Geographic w podwodne otchłanie, by tam przyjrzeć się najpotężniejszych wodnym stworzeniom.Na antenę National Geographic powracają również nowe odcinki bardzo lubianych serii. Pierwszą z nich jest "Życie na Alasce" (premiera we wtorek 23 kwietnia o godz. 21:00 w National Geographic), która opowiada o trudach życia w wyjątkowo mroźnych, odizolowanych terenach Stanów Zjednoczonych. W kolejnym sezonie "Ciemnej strony świata" (premiera w niedzielę 21 kwietnia o godz. 21:00 w National Geographic) dziennikarka śledcza Mariana van Zeller wniknie w świat przestępczy, by z bliska przyjrzeć się takim tematom jak handel organami czy cyberprzestępczość.Kwiecień zapowiada się szalenie imponująco w National Geographic Wild, głównie za sprawą hitowego programu "Sekretne życie ośmiornic" (premiera w poniedziałek 22 kwietnia od godz. 18:00 w National Geographic Wild), w którym producenci dokumentowali życie tych niewiarygodnie inteligentnych podwodnych stworzeń. Czy brutalne praw natury mają swoje uzasadnienie? Odpowiedź na to pytanie zostanie ukazana w programie "Drapieżnik kontra ofiara", który jest częścią cyklu programowego "Drapieżny miesiąc". Inną kluczową premierą będzie program "Rodzinny biznes dr Pola" (premiera w niedzielę 21 kwietnia od godz. 14:00 na kanale National Geographic Wild), będący spin-offem programu "Niezwykły dr Pol".