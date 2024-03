Filmy i programy Red Bull TV do obejrzenia w telewizji od T-Mobile

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna oferta T-Mobile została wzbogacona o programy dokumentalne od Red Bull TV

Niezwykłe podróże, wyczyny sportowe i loty zapierające dech w piersiach. W kolekcji MagentaTV stopniowo będą pojawiać się niezwykłe materiały od Red Bull TV. Miłośnicy wrażeń już teraz mogą zobaczyć najnowszy dokument o lądowaniu Łukasza Czepieli samolotem na szczycie wieżowca w Dubaju. Rok po tym niezwykłym wyczynie polskiego pilota dokument o przygotowaniach do tego projektu można obejrzeć na platformie.Do tego klienci MagentaTV już teraz znajdą tam takie propozycje jak: "Shaping Jordy Smith", "360 Ascent", "K2 The Impossible Descent" czy serial "Pushing Progression".W najbliższych dniach udostępnione zostaną również m.in.: "Flying Between Giants", kolejne odcinki "Pushing Progression", "The History Of the Pit Stop", "Space Jumps - Red Bull Stratos", "Dive Into Guatemala", "The Last Ascent: Will Gadd's Return to Kilimanjaro", "Polish Official Skatepark Review" czy "Maciej Jankowski: Jazda W Kółko".Co ważne, dostęp do nowej kolekcji VOD od Red Bull TV będą mieli wszyscy klienci posiadających usługę MagentaTV.