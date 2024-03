Premiera "Obsesja Eve" w FilmBox Extra

Łukasz Szewczyk

• Serial "Obsesja Eve" to pełna akcji opowieść o agentce brytyjskiego wywiadu MI5, która

Serial "Obsesja Eve" to historia dwóch kobiet - znudzonej pracą biurowej agentki MI5 Eve (Sandra Oh), która zawsze chciała być szpiegiem i marzy o pełnym wrażeń i emocji życiu, oraz Villanelle (Jodie Comer), nieprzewidywalnej, seryjnej morderczyni, ubóstwiającej luksusowe życie, na które stać ją dzięki swojej brutalnej profesji. Obie kobiety to silne osobowości, które podejmują niebezpieczną grę. Pewnego dnia nadarza się okazja, by Eve choć częściowo zrealizowała swoje marzenie z przeszłości - dostaje zadanie wyśledzenia utalentowanej zabójczyni Villanelle, zanim ta ponownie zaatakuje. Z czasem zlecenie to zmieni się dla Eve w tytułową obsesję, a obie kobiety połączy skomplikowana relacja. Pomimo niebezpieczeństwa Eve za wszelką cenę postanawia odnaleźć Villanelle. By osiągnąć swój cel, wkrótce zaczyna ignorować rozkazy swoich przełożonych."Obsesja Eve" oparta jest na powieści Luke'a Jenningsa. W obsadzie składającego się z 8 odcinków 1. sezonu serialu, oprócz znanej z "Chirurgów" Sandry Oh i Jodie Comer, która za rolę Villanelle otrzymała w 2019 roku Złoty Glob dla Najlepszej aktorki w serialu dramatycznym, znaleźli się m.in. Fiona Shaw (Carolyn Martens), Kim Bodnia (Konstantin) i Sean Delaney (Kenny Stowton). Za scenariusz 1. sezonu odpowiada Phoebe Waller-Bridge, twórczyni takich hitów jak serial "Fleabag", czy najnowsza część przygód Jamesa Bonda "Nie czas umierać"."Obsesję Eve" będzie można oglądać od 9 kwietnia o 20:00 w FilmBox Extra HD. Serial dostępny będzie także online w serwisie FilmBox+.