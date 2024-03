13 sezon "Top Model" jesienią w TVN. Ruszają castingi

Łukasz Szewczyk

• Ruszyły castingi online do nowej edycji "Top Model".

• Premiera nowego sezonu już jesienią na antenie TVN.

Najpopularniejszy modowy show wraca z nowym sezonem. Już jesienią na antenie TVN będzie można śledzić zmagania kolejnych uczestników walczących o swoją szansę na karierę w modelingu. Castingi online potrwają od 18 marca do 12 maja. Wszystkie szczegóły znajdują się na oficjalnej stronie programu "Top Model"Wybrani uczestnicy zostaną zaproszeni na castingi z jurorami programu. Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński wybiorą następnie tych, którzy przejdą do kolejnego etapu. Za kulisami radą i wsparciem będzie służył niezawodny Michał Piróg.Świat mody to znacznie więcej niż wybiegi znanych projektantów, sesje zdjęciowe i komercyjne kampanie reklamowe. To umiejętność wykorzystywania mediów społecznościowych, zaangażowanie społeczne, budowanie wizerunku. Sukces w tej branży można definiować w różny sposób. Dzięki "Top Model" uczestnicy mają szansę, by w krótkim czasie sprawdzić się w rozmaitych zadaniach. W wielkim finale na zwycięzcę czeka między innymi kontrakt z agencją modelingową oraz 200 tysięcy złotych.