"Uwierz w Mikołaja" na platformie Netflix (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Miłość w romantycznym blasku kominka, tajemniczy nieznajomy oraz spotkanie po latach dawnych kochanków, a wszystko to w magicznym świątecznym czasie, gdy cuda się zdarzają

• Premiera filmu "Uwierz w Mikołaja" na platformie Netflix

To będą Święta inne niż wszystkie. Wielkie marzenia wymieszają się z wielkimi niespodziankami, miłość i radość zostaną znalezione w nieoczywistych miejscach, a Mikołajem będzie mógł zostać każdy, kto gotowy jest otworzyć swoje serce. Ludzie z pozoru dalecy staną się sobie bliscy, samotność ustąpi miejsca wspólnemu szczęściu a najskrytsze pragnienia znajdą swoje spełnienie. Agnieszka z powodu gwałtownej śnieżycy zostaje odcięta od reszty świata w urokliwej górskiej chatce, a na jej drodze pojawia się tajemniczy i przystojny mężczyzna w stroju Świętego Mikołaja. Pięcioletnia Zosia wraz ze swoją mamą, mimo kiepskiej sytuacji finansowej, próbują przygotować tradycyjną rodzinną wigilię, a pomóc im w tym może Robert - pełniący służbę w Święta samotny policjant, który z czystej potrzeby serca chce dla kogoś zrobić coś dobrego. Ten magiczny czas to również szansa, aby pewien mężczyzna ponownie spędził Boże Narodzenie ze swoją ukochaną z dawnych lat - o ile oczywiście kobieta jego życia znajdzie chwilę spokoju, mając pod opieką zwariowanych i nieobliczalnych pensjonariuszy domu opieki "Happy End". Niech zwycięży magia świąt i magia miłości"Uwierz w Mikołaja" to pełna humoru, emocji i ciepła ekranizacja książkowego bestsellera Magdaleny Witkiewicz, na podstawie scenariusza królowej polskich komedii - Ilony Łepkowskiej w reżyserii Anny Wieczur. W filmie grają m,in. Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki, Aleksandra Grabowska, Grzegorz Daukszewicz, Dorota Kolak, Cezary Żak, Mateusz Janicki, Teresa Lipowska.Film "Uwierz w Mikołaja" jest już dostępny na platformie Netflix.