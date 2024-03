"Autentyczni" z Mgadą Gessler w TVN

Łukasz Szewczyk

• Dotychczasowi goście programu "Autentyczni", gotowi byli na wyznania, na które nigdy wcześniej publicznie się nie zdobyli. Nie inaczej będzie tym razem.

• W najbliższym odcinku widzowie będą mieli okazję zobaczyć Magdę Gessler jakiej do tej pory nie znali.

"Autentyczni" to format, który skradł serca milionów Polaków oraz urzekł widzów swoją szczerością i otwartością. Każdy odcinek jest wyjątkowym wydarzeniem, które gromadzi przed telewizorami rzesze sympatyków oraz nieustannie przybliża szerokiemu gronu odbiorców zróżnicowany sposób postrzegania świata przez osoby w spektrum.Na autentyczną rozmowę z początkującymi dziennikarzami zgodziła się Magda Gessler - ikona polskiej gastronomii, restauratorka, barwna i niezwykle charyzmatyczna osobowość telewizyjna, malarka i autorka książek. To pełne ciepła spotkanie, będzie szczerą opowieścią dojrzałej kobiety o rodzinie i związkach. Widzowie będą mieli okazję usłyszeć nie tylko piękne historie o miłości, ale i wzruszające wyznania o cierpieniu. W rozmowie tej nie będzie tematów tabu. Pojawią się odpowiedzi na bardzo intymne pytania. Uczestnicy programu podejmą również próbę wyjaśnienia kontrowersji wokół wizerunku Gessler w programie "Kuchenne rewolucje" i nie zawahają się zapytać, czy w codziennym życiu, poza kamerami, jest równie impulsywna, jak w telewizji.Niezwykłe spotkanie z Magdą Gessler w "Autentycznych" będzie okazją do poznania innej strony znanej wszystkim Polakom restauratorki, ale także kolejnym krokiem w budowaniu świadomości społecznej na temat spektrum autyzmu. Program, stworzony oryginalnie przez Oliviera Nakache i Erica Toledano pod nazwą "A Talks", zaprasza osoby ze spektrum autyzmu do roli dziennikarzy, dając im szansę na wyrażenie siebie. Pod okiem Macieja Stuhra i zespołu profesjonalistów, uczestnicy programu przygotowują się do wywiadów, by jak najlepiej poradzić sobie z tym wyzwaniem."Autentyczni" z Magdą Gessler w Lany Poniedziałek (1 kwietnia 2024 roku) o godz. 20.00 w TVN.