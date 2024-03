Wielkanoc pełna przygód w AXN

Łukasz Szewczyk

• Od zadziornego królika walczącego z nowym sąsiadem po sequel kinowego przeboju o zamaskowanym stróżu prawa.

• Wielkanoc w AXN upłynie pod znakiem filmów dla całej rodzinny.

W filmieRob (Michael Stahl-David) przyjmuje ofertę pracy w Japonii. Wkrótce wyjedzie z kraju. Z tej okazji grupa przyjaciół organizuje dla niego przyjęcie pożegnalne. Mężczyzna wierzy, że podczas imprezy uda mu się wyznać długo skrywane uczucia i uporządkować kilka spraw. Niespodziewanie jednak dochodzi do silnego trzęsienia ziemi. Uczestnicy zabawy zastygają w przejęciu, oglądając wiadomości dotyczące skutków zdarzenia. Kiedy w końcu decydują się wyjść na dach budynku, na horyzoncie eksploduje kula ognia. W mieście wybucha panika. Film "Projekt monster" w piątek 29 marca o 21:05 w AXN.to film animowany na podstawie serii książek Beatrix Potter. Malarka Bea mieszka na wsi i pomaga rodzinie wesołego królika, Piotrusia. Jej sąsiad, McGregor, nienawidzi gryzoni i stara się za wszelką cenę je przepędzić. Gdy McGregor umiera na atak serca, jego rezydencję dziedziczy w spadku Thomas McGregor. Króliki rozpoczynają wojnę z nowym właścicielem. Film "Piotruś Królik" w sobotę 30 marca o 14:00, w niedzielę 31 marca o 15:45 i poniedziałek 1 kwietnia o 10:10 w AXN.to animacja 3D. Susan Murphy to nowoczesna dziewczyna z Kalifornii, która podczas swojego wymarzonego ślubu zostaje uderzona przez... meteor, co powoduje że rośnie do niewiarygodnych rozmiarów. Susan trafia do tajnej rządowej placówki, w której spotyka inne dziwne stwory odkryte na przestrzeni lat. Gdy Ziemia zostaje zaatakowana przez kosmitów, rząd USA, nie widząc innego rozwiązania, wysyła grupę dziwolągów do walki z najeźdźcą. Film "Potwory kontra Obcy" w sobotę 30 marca o 15:55 w AXN.Ciemność zapanowała w Nowym Jorku w filmie. Shredder i jego Klan Walczących Stóp trzymają wszystkich w ryzach - od policji po polityków. Przyszłość wygląda ponuro, ale nagle spod ziemi wyrastają czterej niezwykli bracia - Wojownicze Żółwie Ninja. Żółwie muszą współpracować z nieustraszoną dziennikarką April O'Neil (Megan Fox) i jej super inteligentnym kamerzystą Vernem Fenwickiem (Will Arnett), aby uratować miasto i powstrzymać diaboliczny plan Shreddera. Film "Wojownicze Żółwie Ninja" w sobotę 30 marca o 17:55 i w niedzielę 31 marca o 13:35 w AXN.Oparta na popularnej serii o wojowniczych żółwiach ninja kontynuacja wielkiego przeboju kinowego. W filmieczterech wojowniczych śmiałków ponownie stanie w obronie zagrożonego miasta. Donatello, Michaelangelo, Raphael i Splinter będą musieli zmierzyć się z niebezpieczeństwem, o jakim nawet nie śnili. Film "Wojownicze Żółwie Ninja: Wyjście z cienia" w sobotę 30 marca o 20:00 i w poniedziałek 1 kwietnia o 6:00 w AXN.Antonio Banderas i Catherine Zeta-Jones w filmie, którego akcja rozgrywa się na terytorium Kalifornii w krytycznych dniach poprzedzających uzyskanie państwowości. Kilka lat po poprzedniej przygodzie prowadzą spokojne życie i mają 10-letniego syna, Joaquina (Adrian Alonso). Teraz musi ponownie założyć maskę, aby zapobiec spiskowi grupy prominentnych baronów ziemskich. Nowa misja Zorro zagraża jego życiu i bezpieczeństwu jego rodziny. Film "Legenda Zorro" w sobotę 30 marca o 22:25 i poniedziałek 1 kwietnia o 14:25 w AXN.W filmiedzieciaki odkrywają starą konsolę wideo z grą "Jumanji", o której nigdy dotąd nie słyszały. Gdy ją włączają natychmiast przenoszą się w świat niebezpiecznej dżungli. To właśnie w niej dzieje się akcja gry, a dzieci stają się awatarami postaci, które wybrały: zapalony gracz Spencer staje się odważnym łowcą przygód (Dwayne Johnson), fan piłki Fridge zamienia się (według własnych słów) w Einsteina (Kevin Hart), Bethany - popularna dziewczyna z sąsiedztwa - staje się profesorem w średnim wieku (Jack Black), natomiast niepozorna Martha przybiera postać nieustraszonej wojowniczki (Karen Gillan). Wkrótce odkrywają, że w "Jumanji" chodzi nie tylko o grę, ale przede wszystkim o przetrwanie. Film "Jumanji: Przygoda w dżungli" w sobotę 30 marca o 1:15, w niedzielę 31 marca o 17:45 i w poniedziałek 1 kwietnia o 12:00 w AXN.Były uniwersytecki zapaśnik Scott Voss (Kevin James) w filmiejest 42-letnim apatycznym nauczycielem w liceum. Gdy z powodów finansowych szkole grozi ograniczenie ilości zajęć i zwolnienie nauczyciela muzyki (Henry Winkler), Scott opracowuje plan zdobycia pieniędzy na boku, biorąc udział w walkach MMA. Wszyscy sądzą, że Scott zwariował, a najbardziej jest o tym przekonana szkolna pielęgniarka Bella (Salma Hayek). Tymczasem okazuje się, że oprócz pieniędzy Scott zdobywa coś, czego nigdy by się nie spodziewał - staje się bowiem prawdziwą inspiracją dla swoich uczniów, wzbudzając sensację i mobilizując do działania całą szkołę. Film "Mocne uderzenie" w niedzielę 31 marca o 20:00 w AXN.Niezdarny sklepowy ochroniarz Paul Blart (Kevin James) w filmie, który w pierwszej części tego wielkiego przeboju komediowego wykazał się sprytem i odwagą równą bohaterom filmów sensacyjnych, zostaje wysłany do Las Vegas na kongres strażników. Towarzyszy mu córka Maya (Raini Rodriguez). Podczas kongresu Blart staje się świadkiem napadu z bronią w ręku. Tylko on może powstrzymać przestępców. Niezdarność jest jego sprzymierzeńcem. Film "Oficer Blart w Las Vegas" w niedzielę 31 marca o 22:15 w AXN.