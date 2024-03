"Na niebieskich światłach" premierowo w BBC First

Łukasz Szewczyk

• Troje początkujących policjantów rozpoczyna okres próbny w jednostce irlandzkiej policji.

• Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej jedna z tych osób tego czasu nie przetrwa - na włosku wisi ich zdrowie, a nawet życie.

Jak pisze The Times, "Na niebieskich światłach" to skomplikowany, inteligentnie ujęty, zabawny i czasami przerażający dramat, którego świat wykracza poza przeciętne procedury policyjne, które znamy z innych seriali o tej tematyce. Nowi, młodzi funkcjonariusze z Belfastu zostają rzuceni na głęboką wodę od razu - stają do walki z gangami narkotykowymi, organizacjami paramilitarnymi, tajnymi agentami oraz niepokornymi przedstawicielami lokalnej społeczności.Pracując na pierwszej linii frontu, mają bezpośredni kontakt z osobami z różnych środowisk, które podjęły w życiu złe decyzje albo zupełnie się pogubiły. Większość z nich potrzebuje przede wszystkim wskazówek, jak skierować swoje życie na lepsze tory. Czujność nowicjuszy rozbudza przedwczesne wyciszenie szeroko zakrojonego śledztwa w sprawie lokalnego gangu. Kto chroni przestępców i dlaczego to robi?Pierwszy odcinek serialu "Na niebieskich światłach" będzie można oglądać we wtorek 16 kwietnia o godzinie 22:00 na kanale BBC First. Kolejne odcinki (łącznie 6) emitowane będą co tydzień o tej samej porze.