"Gwiezdne wojny: Akolita" od czerwca w Disney+ (wideo)

• Disney+ udostępnił dziś pierwszy zwiastun do nowego serialu Lucasfilm "Gwiezdne wojny: Akolita".

• Dwuodcinkowa premiera serii już 5 czerwca w Disney+.

W serialu "Gwiezdne wojny: Akolita" śledztwo w sprawie szokującej zbrodni stawia na drodze szanowanego mistrza Jedi (Lee Jung-jae) niebezpieczną wojowniczkę z jego przeszłości (Amandla Stenberg). Kolejne ujawnione poszlaki sprawiają, że oboje wchodzą na mroczną ścieżką, na której nie wszystko jest tym, czym się wydaje....W serialu występują: Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo i Carrie-Anne Moss.Leslye Headland stworzyła serial na podstawie "Gwiezdnych wojen" George'a Lucasa i pełni funkcję producenta wykonawczego wraz z Kathleen Kennedy, Simonem Emanuelem, Jeffem F. Kingiem i Jasonem Micallefem. Charmaine DeGraté i Kor Adana są współproducentami wykonawczymi. Rayne Roberts, Damian Anderson, Eileen Shim i Rob Bredow są producentami.Headland wyreżyserowała również premierowe odcinki (odc. 101 i 102). Reżyserzy Kogonada (odcinki 103 i 107), Alex Garcia Lopez (odcinki 104 i 105) oraz Hanelle Culpepper (odcinki 106 i 108) dopełniają obowiązków reżyserskich w serialu.Muzykę do "Gwiezdne wojny: Akolita" stworzył wielokrotnie nagradzany kompozytor Michael Abels, znany z pracy nad "Get Out" i "Us".