Rowan Atkinson legendarnym detektywem. "Komisarz Maigret" na Epic Drama

Łukasz Szewczyk

• Na kanale Epic Drama zadebiutuje "Komisarz Maigret", osadzony w latach 50. Dramat kryminalny oparty na powieściach belgijskiego pisarza Georges'a Simenona.

• W serialu zobaczymy niezrównanego Rowana Atkinsona, który pokazuje swoją aktorską wszechstronność w roli genialnego, ale enigmatycznego nadinspektora Julesa Maigreta.

Seryjny morderca prześladuje mieszkańców na paryskim Montmartrze w 1950 roku. Pięć kobiet nie żyje, ludzie boją się wychodzić po zmroku. Gazety pełne są przeróżnych teorii i spekulacji. Nadinspektor Maigret nie wpadł jeszcze na żadnen trop i znajduje się pod wielką presją... Tak rozpoczyna się pierwszy odcinek tego intrygującego dramatu kryminalnego. Jest to historia, w której detektyw ryzykuje wszystko - swoją karierę, reputację, a nawet życie wspólników - aby znaleźć winnego. Drugi odcinek skupia się na morderstwie hazardzisty powiązanego z brutalnym gangiem z Czechosłowacji, którego członkowie rabują i zabijają bogatych paryżan.Wcielając się w postać Maigreta, Atkinson odchodzi od swojego kultowego komediowego wizerunku znanego z produkcji takich jak "Jaś Fasola" czy "Czarna Żmija". W przeciwieństwie do poprzednich kreacji aktora, Maigret to stoicki i metodyczny detektyw z niezachwianą wiarą w sprawiedliwość. Aktor wnosi do postaci spokojną intensywność, umiejętnie poruszając się po zawiłościach charakteru Maigreta i trafnie oddając osobowość uwielbianego przez czytelników detektywa z powieści Simenona.W 1. sezonie na ekranie oprócz Atkinsona pojawią się również Shaun Dingwall, Leo Staar, Lucy Cohu, Aidan McArdle, David Dawson, Fiona Shaw i Rebecca Night.Powieści o przygodach Maigreta wyróżniają się psychologiczną głębią, wielowątkową fabułą i postacią samego głównego bohatera - detektywa o przenikliwej intuicji, który zagłębia się w złożoność ludzkich zachowań, aby pojmać sprawców przestępstw. Georges Simenon, jeden z najpopularniejszych autorów XX wieku, napisał w sumie 75 powieści i 28 opowiadań z udziałem kultowego francuskiego detektywa. Cykl urzeka czytelników klimatycznymi historiami i nieoczywistymi postaciami, od pierwszej powieści "Maigret i goście z Europy Wschodniej" opublikowanej w 1931 roku, aż do ostatniej, "Maigret i pan Charles" z 1972 roku."Komisarz Maigret" zabierze widzów w ekscytującą podróż do świata zbrodni i intryg już 28 marca oraz 4 kwietnia o godzinie 22:30, wyłącznie na kanale Epic Drama.