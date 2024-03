Turnieje żużlowe z udziałem gwiazd przed startem sezonu na żywo w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Dwa najbliższe weekendy na antenie Motowizji będą interesujące dla fanów żużla.

- 50. Memoriał im. Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego będzie pierwszym turniejem żużlowym rozegranym w 2024 roku. Jest to także najstarsza cyklicznie impreza sportowa w Częstochowie. Poświęcona jest ona pamięci dwóch tragicznie zmarłych zawodników Włókniarza Częstochowa, którzy zginęli w trakcie zawodów.Tegoroczna lista startowa pełna jest żużlowych sław. Otwiera ją czterokrotny, urzędujący indywidualny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. O zwycięstwo będą także walczyć między innymi Jason Doyle, Mikkel Michelsen, Leon Madsen, Kacper Woryna, Maksym Drabik i Gleb Chugunov.Na to, co wydarzy się 1 kwietnia w Poniedziałek Wielkanocny, czekano od 2019 roku. Wtedy po raz ostatni rywalizowano na Stadionie Wandy Kraków. Działacze Speedway Kraków wciąż walczą o to, aby ligowa rywalizacja powróciła do dawnej stolicy Polski.będzie pierwszą okazją od lat dla krakowskich kibiców, by zobaczyć żużel w swoim mieście. Główną gwiazdą zawodów w Krakowie będzie trzykrotny indywidualny mistrz świata na żużlu Nicki Pedersen.- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Plan transmisji:Sobota (23 marca):● godz. 13.40: Speedway Silesia CUP 2024 - 50. Memoriał B. Idzikowskiego i M. Czernego (Motowizja)Poniedziałek (1 kwietnia):● godz. 13.00 Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa (Motowizja)