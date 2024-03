"Misja Ż". Nowy serial żużlowy Canal+. Premiera na YouTube

Łukasz Szewczyk

• Na co dzień spotkać je można z mikrofonem w żużlowym parku maszyn, teraz sprawdzą jak to jest być żużlowcem

• Dziennikarki Canal+ rozłożą na czynniki pierwsze poszczególne etapy przygotowań do żużlowych zawodów i zabiorą widzów za kulisy czarnego sportu.

Autorkami produkcji są Julia Pożarlik oraz Natalia Pietrucha, które w pięcioodcinkowym serialu "MISJA Ż" przybliżą kibicom tajniki żużla. Fani speedway'a zobaczą, jak wygląda praca w warsztacie, składanie motocykla i przygotowanie go do wyjazdu na trening. W rolę nauczyciela wcieli się Kacper Woryna, który na co dzień jest zawodnikiem Tauron Włókniarza Częstochowa. Ważną częścią treningu jest jazda na motocrossie, tego dziennikarki CANAL+ uczył żużlowiec drużyny z Torunia - Wiktor Lampart. Co jedzą zawodnicy? Odpowiedzi na to pytanie Natalia i Julia szukały w domu Janusza Kołodzieja, a kulinarnym przewodnikiem była Joanna Mamuszka, która na co dzień zajmuje się układaniem specjalistycznych diet dla żużlowców.- mówi Julia Pożarlik.Żużel to nie tylko żużlowcy, dlatego o pomoc przy stworzeniu kombinezonu dziennikarki Canal+ poprosiły eksperta w tej dziedzinie - Błażeja Kępkę. Natomiast Ashley Holloway, jeden z najlepszych tunerów, sprawdził jak Julia i Natalia radzą sobie ze składaniem silnika. Po przebrnięciu całej drogi, umiejętności na torze ocenił mistrzowski duet z Orlen Oil Motoru Lublin - Bartosz Zmarzlik oraz Maciej Kuciapa.- dodaje Natalia Pietrucha.Pierwszy z pięciu odcinków "Mizji Ż" już 21 marca o godz. 18.00, premiery kolejnych w każdy czwartek na kanale YouTube Canal+ Sport i w serwisie Canal+ Online.Serial wprowadzi kibiców w nowy sezon żużlowych zmagań - nieco ponad tydzień po premierze, kibice będą mogli emocjonować się rywalizacją w Memoriale Edwarda Jancarza (30 marca), natomiast 1 kwietnia poznamy zdobywcę Złotego Kasku - Memoriału Jerzego Szczakiela. Start nowego sezonu PGE Ekstraligi zaplanowano na 12 kwietnia (Uwaga! Nowa antena emisji rozgrywek ). Dzień później wystartuje Metalkas 2. Ekstraliga. Mecze żużlowe, kibice będą mogli śledzić na sportowych antenach Canal+ i w serwisie streamingowym Canal+ Online.