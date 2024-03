Piątkowe wieczory z gwiazdą od kwietnia w Kino Polska

Łukasz Szewczyk

• W nadchodzącym miesiącu na widzów kanału Kino Polska czeka specjalna oferta filmowa.

• piątkowe wieczory stacja pokaże produkcje z udziałem wybitnych polskich aktorów

W pierwszy piątek kwietnia o godz. 20:00 na antenie Kino Polska wyemitowany zostanie film w reżyserii Grega Zglińskiego -, nakręcony na podstawie opowiadania Cezarego Harasimowicza. To nagrodzona na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, poruszająca historia dwóch rywalizujących ze sobą braci - Alfreda (Robert Więckiewicz nagrodzony za rolę przez jury Warszawskiego Festiwalu Filmowego) i Jerzego (Łukasz Simlat). W trakcie wspólnej podróży koleją bracia są świadkami brutalnej napaści na młodą dziewczynę. Ich reakcja jest diametralnie inna - Jerzy od razu staje w obronie dziewczyny, podczas gdy wystraszony Alfred zachowuje bierną postawę. Staje się tym samym świadkiem tragedii młodszego brata, który zostaje wyrzucony z pędzącego pociągu przez młodocianych chuliganów. Konsekwencje tego zdarzenia poważnie wpłyną na przyszłość braci.W kolejny piątek, 12 kwietnia o godz. 20:00 widzowie będą mogli obejrzeć komedię obyczajową cenionego reżysera teatralnego i filmowego Michała Kwiecińskiego. Akcja filmu, który zyskał uznanie zarówno krytyków jak i widzów, rozgrywa się w Boże Ciało. Trwają ostatnie przygotowania do święta, które jest tłem do rozgrywających się w filmie wątków. Pierwszy z nich dotyczy konfliktu bogatej i biednej rodziny, w którym tytułowa biała sukienka staje się elementem na chwilę łączącym skłócone strony. Drugim jest pełna emocji dyskusja teologiczna dwóch mężczyzn, ceniących inne wartości w życiu. Jednym z nich jest skromny i zrównoważony autostopowicz Damian (Paweł Małaszyński), który podróżuje z Maćkiem, młodym dorobkiewiczem o konsumpcyjnym nastawieniu do życia. Zażarcie dyskutują o wierze i podejściu do instytucji Kościoła, zmierzając w stronę wsi, gdzie trwają przygotowania do procesji. Pogoda niebawem się pogarsza, co spowoduje nieoczekiwanie zdarzenia.W piątek 19 kwietnia Kino Polska pokaże(godz. 20:00), komedię obyczajową w reżyserii Krzysztofa Rogulskiego. Film opowiada o nastoletnim i niedojrzałym Ryśku (Zbigniew Zamachowski), który ucieka z zakładu opiekuńczego i kradnie milion złotych z domu bogacza. Wałęsając się z pieniędzmi po ulicach Warszawy, zaprzyjaźnia się z cwaniaczkiem Julkiem (Jan Piechociński), z którym wkrótce przeżyją wiele wspólnych przygód. Postanawiają spróbować życia w luksusie, o jakim do tej pory mogli tylko marzyć. Wkrótce jednak będą musieli odpowiedzieć za swoje wybory, przekonają się także, że za pieniądze nie można w życiu kupić wszystkiego.Cykl piątkowych wieczorów zakończy pełen tajemnic thriller hiszpańskiego reżysera Kike'a Maíllo(26 kwietnia o godz. 20:00). Odtwórca głównej roli, Tomasz Kot, wciela się w nim w rolę uznanego architekta, który w drodze na lotnisko zostaje zaczepiony przez roztargnioną dziewczynę (Athena Strates). Z pozoru przypadkowe spotkanie przeradza się w mroczną grę, w którą bohater z każdą minutą jest coraz silniej wciągany. Samolot, na który oboje się spóźnili odlatuje i zmuszeni są czekać na kolejny lot. Coraz bardziej zirytowany niechcianym towarzystwem architekt próbuje uwolnić się od nieznajomej. Ich relacja staje się coraz bardziej niebezpieczna, a niewinny początek znajomości przybiera nieoczekiwane oblicze.