Mateusz Hładki z nowym programem w TVN7. "Mówię Wam"

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna Siódemka przygotowała dla swoich widzów wiosenną premierę

• Od kwietnia Mateusz Hładki zaprosi na swój subiektywny, show-biznesowy przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia

Program "Mówię Wam" to aktualne wydarzenia z życia gwiazd naszego rodzimego podwórka jak i zza oceanu, tematy które rozgrzewają opinie publiczną do czerwoności oraz najnowsze trendy i gwiazdy social mediów rozłożone na czynniki pierwsze w subiektywnej interpretacji. Gospodarz programu, Mateusz Hładki, co tydzień w dowcipny i zdystansowany sposób objaśni najciekawsze, najbardziej kontrowersyjne wydarzenia. Połączy kropki, zinterpretuje fakty i niejednokrotnie rzuci nowe światło na poruszane tematy ukazując zdarzenia w szerszym kontekście.W programie nie zabraknie również wyjątkowych gości. Każdy odcinek to jeden duży wywiad z osobą, która aktualnie rozgrzewa wyobraźnie widzów. Mateusz, nie będzie się bał zadać trudnych pytań i zmierzyć swoich rozmówców z kontrowersjami wokół ich osoby. Sprawdzi również jakie jest prywatne podejście jego gości do różnych bieżących tematów wynikające z ich doświadczenia życiowego i pracy zawodowej. Na koniec box office, czyli rekomendacje filmowe i książkowe!Emisja od 13 kwietnia w każdą sobotę o godzinie 11:25 na antenie TVN7. Powtórka w niedzielne popołudnie w TVN.