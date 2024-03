Drugi sezon thrillera "Szepty mroku" w AMC (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Premiera drugiego sezonu hitowego serialu AMC "Szepty mroku", z udziałem Zahna McClarnona, Kiowa Gordona i Jessiki Matten

Do obsady w drugim sezonie dołączą: A Martinez jako szeryf hrabstwa Valencia Gordo Sena oraz Joseph Runningfox, który wcieli się w rolę Henry'ego Leaphorna, ojca porucznika Joe Leaphorna. W tym sezonie na ekranie ponownie zobaczymy Deannę Allison jako Emmę Leaphorn i Elvę Guerrę jako Sally Growing Thunder. W serialu pojawi się również Jeri Ryan, która zagra Rosemary Vines, oraz Nicholas Logan w roli Coltona Wolfa.W drugim sezonie porucznik Joe Leaphorn (McClarnon) ponownie spotyka się z Jimem Chee (Gordon), swoim byłym zastępcą, który został prywatnym detektywem. Bohaterowie prowadzą oddzielne śledztwa, lecz wkrótce okazuje się, że szukają tego samego podejrzanego. Wyruszają w pościg po pustyni Navajo Country za zabójcą skrywającym mroczną tajemnicę mogącą doprowadzić do otwarcia starych ran i rzucającą wyzwanie moralnemu i zawodowemu kodeksowi Leaphorna. Z pomocą sierżanta Manuelito (Matten) i szeryfa hrabstwa Valencia, Gordo Seny (Martinez) Leaphorn i Chee muszą udaremnić atak niedoszłego mordercy i przywrócić równowagę nie tylko w swoim życiu, ale także w rezerwacie, za który są odpowiedzialni.Twórcą serialu "Szepty mroku", opartego na kultowej serii książek "Leaphorn & Chee" autorstwa Tony'ego Hillermana, jest Graham Roland. Producentami wykonawczymi serii są Roland, Wirth, McClarnon, Robert Redford, George R.R. Martin, Anne Hillerman, Chris Eyre, Vince Gerardis i Tina Elmo, a funkcję showrunnera pełni John Wirth.Premiera 2. sezonu "Szeptów mroku" w czwartek 21 marca o godzinie 22:00 na AMC. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień w czwartki o tej samej porze.