Radosław Kotarski prowadzącym teleturnieju "Va Banque" w TVP2

Łukasz Szewczyk

• Od kwietnia teleturniej TVP 2,,Va Banque" w nowej odsłonie,

• Nowym gospodarzem programy będzie Radosław Kotarski - znany popularyzator wiedzy, pisarz i dziennikarz.

Teleturniej "Va Banque" - oparty na amerykańskim formacie "Jeopardy!" - to program, w którym uczestnicy muszą wykazać się wiedzą i refleksem. Konwencja programu zakłada podawanie uczestnikom odpowiedzi, do których muszą ułożyć pytania.- podkreśla nowy prowadzący.Radosław Kotarski jest twórcą programu "Polimaty" w serwisie YouTube oraz "Podróży z historią" w TVP. Jest jednym z gospodarzy "Podsiadło Kotarski Podcast". Radosław Kotarski to także autor bestsellerowych książek: "Nic bardziej mylnego", w której obala rozpowszechniane mity naukowe; "Włam się do mózgu", opisującej nowoczesne metody uczenia się oraz "Inaczej", poświęconej najskuteczniejszym sposobom na organizację własnego środowiska pracy. Ostatnio wydał także zbiór opowiadań.Teleturniej "Va Banque" w nowej odsłonie będzie można oglądać od poniedziałku do soboty o godz. 18:10 (od 2 kwietnia) w TVP2.