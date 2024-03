Nowy serial Canal+ Polska "Algorytm miłości". Premiera w maju (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Canal+ zakończył zdjęcia do nowego serialu komediowego "Algorytm miłości"

• Premiera w maju 2024 roku

Canal+ kręci serial "Algorytm miłości" / fot. Maciej Skwara

Miłość, drama, zdrada i pieniądze - to napędza uczestników "Algorytmu miłości", tak jak każdego innego programu reality. Ile zrobią dla fejmu? Nowa produkcja twórców takich hitów jak "Emigracja XD" i "The Office PL" to kontrowersyjny humor, prowokacja i rasowy odmóżdżacz, który oglądasz i się tego nie wstydzisz. To serial parodiujący różnego typu programy reality, w tym przede wszystkim te z kategorii bikini reality, w których atrakcyjni single szukają sławy, miłości, pieniędzy, ale tez sensacji i niezwykłych emocji.Kilkunastu uczestników podejmuje się udziału w programie "Algorytm miłości". Show miało być kręcone w słonecznej Hiszpanii, jednak ze względu na skandal z poprzedniego sezonu i ograniczenia budżetowe zamiast zagranicznych plaż czeka na nich willa pod Warszawą.Jak już informowaliśmy , w produkcji wystąpią m.in.: Helena Englert, Wiktoria Gąsiewska, Jakub Sasak, Małgorzata Socha, Karol Dziuba, Mateusz Dymidziuk, Katarzyna Gałązka, Adam Zdrójkowski, Aleksander Kaleta, Waleria Gorobets, Pola Błasik, Kamil Piotrowski, Emilia Walus, Beata Ścibakówna, Dorota Chotecka, Katarzyna Borkowska, Ewa Gawryluk oraz Filip Lipiecki.Za reżyserię serialu odpowiada duet Michał Tylka i Alek Pietrzak, za scenariusz Łukasz Sychowicz, Mateusz Płocha, Mateusz Zimnowodzki i Marek Baranowski, a za produkcję odpowiada Beata Ryczkowska i Filip Bałdyga z Canal+ oraz Dorota Kośmicka i Jan Kępiński z Jake Vision DGA.Premiera serialu w maju 2024 roku na antenie Canal+ Premium oraz w serwisie Canal+ Online.