Liga Mistrzów od nowego sezonu w Canal+

• Canal+ pozyskał wyłączne prawa do transmisji wszystkich meczów Ligi Mistrzów UEFA, Ligi Młodzieżowej UEFA i Superpucharu UEFA

• Kontrakt dotyczy sezonów 2024/25, 2025/26 i 2026/27 na terenie Polski.

Najwięksi piłkarze świata, najlepsze europejskie kluby i najbardziej prestiżowe rozgrywki piłkarskie UEFA wracają na anteny Canal+. Pierwszym wydarzeniem transmitowanym przez Canal+ w Polsce będzierozgrywany w sierpniu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zaraz po nim rozpocznie się rywalizacja w pierwszej fazie Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Młodzieżowej UEFA, którą będzie można śledzić w Canal+ i w serwisie streamingowym Canal+ online.Dzięki nowemu modelowi rozgrywekwidzowie Canal+ będą mogli liczyć na jeszcze więcej dawki piłkarskich emocji. Liczba rywalizujących drużyn zwiększy się z 32 do 36. Nowy format rozgrywek i większa liczba drużyn oznacza również mniej przerw w grze - mecze będą rozgrywane w każdym miesiącu od sierpnia do maja.Począwszy od sezonu 2024/25 rywalizacja grupowa zostanie zastąpiona fazą ligową, a każda z drużyn rozegra w niej po osiem meczów - cztery u siebie i cztery na wyjeździe, wobec dotychczasowych sześciu. Każdego dnia meczowego będzie rozgrywanych dziewięć meczów, czyli o jeden więcej niż do tej pory. Począwszy od 1/8 finału rozgrywki będą kontynuowane w dotychczasowym formacie play-off.Równolegle do Ligi Mistrzów UEFA widzowie Canal+ i serwisu Canal+ Online zobaczą najlepsze mecze drużyn rywalizujących w- mówi Edyta Sadowska, prezes i dyrektor generalna Canal+ PolskaLiga Mistrzów UEFA, Liga Młodzieżowa UEFA oraz Superpuchar UEFA to kolejne prawa sportowe poszerzające portfolio Canal+ na polskim rynku. Canal+ Polska transmituje na swoich antenach wszystkie mecze Ekstraklasy, wybrane mecze Premier League, LaLiga EA Sports, najlepszej żużlowej ligi świata PGE Ekstraligi oraz mecze najlepszej koszykarskiej ligi świata NBA oraz tenisowe turnieje z cyklu WTA Tour.Grupa Canal+ poinformowała, że maGrupa Canal+ posiada obecnie prawa do rozgrywek klubowych UEFA w ponad 50 krajach, m.in. we Francji, Szwajcarii, Afryce Subsaharyjskiej, Birmie czy na Haiti, a od przyszłego sezonu w Austrii.