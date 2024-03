Płyty Rocku Antyradia 2023 rozdane

Łukasz Szewczyk

• Metallica, Pidżama Porno, Maneskin, Dziwna Wiosna, Dave Grohl, Krzysztof Grabowski, Tarja Turunen oraz Katarzyna Nosowska to laureaci "Płyty Rocku Antyradia 2023".

Wyniki "Płyty Rocku Antyradia" ogłoszono 21 marca br. podczas gali w warszawskim Klubie Stodoła. Najwięcej nagród zgarnęli muzycy Pidżamy Porno, którzy odebrali aż trzy statuetki. Doceniono ich w kategoriach Płyta Rocku Polska za album "PP", Zespół Rocku Polska. Nagrodę indywidualną Wokalista Rocku Polska odebrał lider kapeli Krzysztof "Grabaż" Grabowski. Dwie statuetki trafiły do Metalliki, która wygrała plebiscyt w kategoriach Płyta Rocku Zagranica za album "72 Seasons" oraz Zespół Rocku Zagranica.Polskim Przebojem Rocku 2023 został utwór "Płonę, płonę" Dziwnej Wiosny, a zagranicznym - piosenka "Gossip" w wykonaniu muzyków Maneskin. Nagrody indywidualne w kategoriach Wokalista/Wokalistka roku powędrowały do Dave'a Grohla oraz Tarji Turunen oraz Katarzyny Nosowskiej.Oto polscy i zagraniczni laureaci plebiscytu:• Płyta Rocku - Zagranica: Metallica "72 Seasons"• Płyta Rocku - Polska: Pidżama Porno "PP"• Zespół Rocku - Zagranica: Metallica• Zespół Rocku - Polska: Pidżama Porno• Przebój Rocku - Zagranica: Maneskin "Gossip"• Przebój Rocku - Polska: Dziwna Wiosna "Płonę, płonę"• Wokalista Rocku - Zagranica: Dave Grohl• Wokalista Rocku - Polska: Krzysztof "Grabaż" Grabowski• Wokalistka Rocku - Zagranica: Tarja Turunen• Wokalistka Rocku - Polska: Katarzyna NosowskaNa gali wystąpili Żurkowski, Kamikaze Helmets z Hiszpanii, a gwiazdą wieczoru był zespół Pidżama Porno."Płyta Rocku Antyradia" to największy doroczny plebiscyt muzyki rockowej w Polsce. W tym roku nagrody wręczono już po raz osiemnasty.