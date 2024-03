Seria "Najlepsi z najlepszych: Royal Air Force" w Polsat Viasat Explore

Łukasz Szewczyk

• W marcu antenie Polsat Viasat Explore zadebiutuje serial dokumentalny "Najlepsi z najlepszych: Royal Air Force".

• Po raz pierwszy w historii kamery telewizyjne uzyskały tak szeroki dostęp do bazy Królewskich Sił Powietrznych RAF Lossiemouth w Moray w północno-wschodniej Szkocji. Dzięki

Seria dokumentalna otrzymała wiele entuzjastycznych recenzji w Wielkiej Brytanii. The Telegraph przyznał jej cztery gwiazdki, twierdząc, że. Z kolei Daily Mail napisał:RAF Lossiemouth jest jedną z dwóch brytyjskich baz szybkiego reagowania (QRA), które mają możliwość błyskawicznego poderwania myśliwców w odpowiedzi na potencjalne zagrożenia dla przestrzeni powietrznej Wielkiej Brytanii. W serii podążamy za pilotami z Team Lossie, którzy udają się do Estonii w ramach Operacji Azotize oraz do bazy lotniczej RAF Akrotiri na Cyprze w ramach Operacji Shader.Sześcioodcinkowa produkcja to coś więcej niż tylko imponujące manewry powietrzne i najnowocześniejsza technologia. To również wspólne wysiłki na rzecz bezpieczeństwa prowadzone przez Królewskie Siły Powietrzne, sojuszników i partnerów.W związku z rosyjską inwazją na Ukrainę w 2022 roku RAF zintensyfikował przygotowania na wypadek eskalacji konfliktu. Dowódcy wojskowi spotykają się co tydzień, a wszystkie eskadry znają swoje obowiązki, by w przypadku rozlania się wojny na tereny państw NATO i udziału w niej Wielkiej Brytanii, wszyscy byli gotowi do akcji.Ponieważ świat nadal zmaga się z niepewnym krajobrazem geopolitycznym, serial nie tylko pokazuje pracę zespołową, umiejętności i zaangażowanie wszystkich członków Team Lossie, ale także rzuca światło na kluczową rolę, jaką piloci odgrywają w ochronie Wielkiej Brytanii - w powietrzu, nad morzem i na lądzie, zarówno w kraju, jak i za granicą.Premiera serii "Najlepsi z najlepszych: Royal Air Force" odbędzie się 28 marca o godzinie 22:00. Emisja kolejnych odcinków w czwartki o tej samej porze.