Drugi sezon serialu "Wywiad z wampirem" od czerwca w AMC

Łukasz Szewczyk

• AMC ogłasza datę premiery uznanego przez krytyków serialu "Wywiad z wampirem" zrealizowanego na podstawie powieści Anne Rice.

• W nowym sezonie gościnnie wystąpi David Costabile

W liczącym osiem odcinków sezonie, do którego zdjęcia realizowano w Pradze, Paryżu i Nowym Orleanie, tytułowy wywiad z wampirem nadal trwa, gdy wampir Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) opowiada historię swojego życia dziennikarzowi Danielowi Molloyowi (Eric Bogosian).Nawiązując do krwawych wydarzeń w Nowym Orleanie w 1940 roku, kiedy Louis i nastoletnia Claudia (Delainey Hayles) spiskowali, by zabić wampira Lestata de Lioncourta (Sam Reid), Louis opowiada o swoich przygodach w Europie, dążeniu do odkrycia wampirów Starego Świata i paryskiego Theatre Des Vampires. To również w tym mieście Louis po raz pierwszy spotyka wampira Armanda (Assad Zaman). Ich przelotny romans okaże się mieć druzgocące konsekwencje zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości, a nieugięty Molloy nadal będzie próbował dotrzeć do prawdy ukrytej we wspomnieniach.Do obsady w drugim sezonie dołącza David Costabile wcielający się w postać Leonarda, doświadczonej osobowości telewizyjnej, która ma konflikt z Molloyem.Na ekranie ponownie zobaczymy Roxane Duran jako Madeleine i Bally'ego Gilla w roli Rashida. Oprócz Jacoba Andersona, Sama Reida, Erica Bogosiana, Delainey Hayles i Assada Zamana, w serialu pojawi się także Ben Daniels wcielający się w postać Santiago.Za produkcję "Wywiadu z wampirem" odpowiada wielokrotnie nagradzany producent Mark Johnson, z kolei Christopher Rice oraz nieżyjąca już Anne Rice są producentami wykonawczymi. Rolę showrunnera pełni Rolin Jones.Premiera 2. sezonu "Wywiadu z wampirem" na AMC 20 czerwca o 22:00. Kolejne odcinki emitowane będą w czwartki o tej samej porze.