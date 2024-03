Serial "Klara" już dostępny na Playerze

Łukasz Szewczyk

• Premiera nowej produkcji pod marką Player Original.

• "Klara" to odważna słodko-gorzka historia obyczajowa 40-letniej singielki, która goni za swoim szczęściem.

"Klara" to słodko-gorzki serial obyczajowy z przymrużeniem oka, będący odcinkową adaptacją debiutu pisarskiego Izabeli Kuny pod tym samym tytułem.Tytułowa Klara (Izabela Kuna) to dziewczyna, jakich wiele mijamy każdego dnia na ulicy, w sklepie czy na siłowni. Czterdzieste urodziny ma już za sobą. Podobnie jak małżeństwo i pewność, że po "i żyli długo, i szczęśliwie" jest ciąg dalszy, niekoniecznie z happy endem. Klara ma też toksyczną i wszystkowiedzącą matkę (Iwona Bielska), nieobecnego ojca, kota reproduktora oraz... problemy jak wszyscy. Ma też wiarę. Naiwną wiarę w to, że i na nią czeka spełnienie marzeń. Od kilkunastu lat jej serce bije i wariuje dla Aleksa (Adam Woronowicz) - niezbyt urodziwego prawnika, który ma jedną wadę - żonę! Serce jednak nie sługa... Na szczęście są jeszcze wspomagacze... I ten największy skarb - przyjaciele! Prawdziwi, sztuk dwie - Wronka (Katarzyna Warnke) i Wojtek (Piotr Adamczyk). Idealna ekipa do umierania i odradzania się na nowo.Od piątku (22 marca 2024 roku) w serwisie Player dostępne są dwa pierwszy odcinki.Odcinek 1.Po trudnej nocy Klara umawia się na randkę z aplikacji. Ma nadzieję, że nowo poznany facet odciągnie jej myśli od Aleksa, którego unika. Randka jednak nie wyrównuje ciśnień. Tymczasem Wojciech przeżywa zauroczenie. Swoim szczęściem natychmiast dzieli się z Klarą. Po spotkaniu z przyjacielem kobieta pęka. Oddzwania do kochanka. Ten zaprasza ją na kolację, która kończy się tym co zawsze - kłótnią o żonę. Wronka rozpoczyna kolejny namiętny romans. Jest przekonana, że tym razem znalazła miłość swojego życia. Nazajutrz, po zakończonym fiaskiem wieczorze Aleks zjawia się u Klary. Nie sam. Ma ze sobą prezent - kota. Nie ma pojęcia, że sam kręci na siebie bat. Zwierzak bowiem ma jeden talent - mówi ludzkim głosem i to rzeczy, które Aleks wolałby przemilczeć...Odcinek 2.Klara czuje nieubłaganie biegnący czas, w jej wieku równie dobrze można zajść w ciążę jak i wejść w menopauzę. Jej głowa wariuje, całe jej ciało wariuje, ma objawy i jednego, i drugiego.Na domiar złego z Kutna do stolicy przyjeżdża Pani Ala, jej matka. To tylko potęguje nerwowość Klary. Obecność rodzicielki oznacza jedno - niekończący się ciąg "represji matrymonialnych" i kazań o zmarnowanym życiu. Pani Ala poznaje Wojciecha i Aleksa. Atmosfera na spotkaniu jest taka, że siekierę można by powiesić. Wronka próbuje łagodzić sytuację, ale to jak dolewanie oliwy do ognia. Atmosfera robi się gorąca...Klara zagaduje matkę na temat ojca, chce w końcu poznać ich przeszłość, dowiedzieć się, co doprowadziło do tego, że matka postanowiła wymazać go z ich życia. Niestety, pani Ala ucieka od odpowiedzi.Premiera kolejnych odcinków w piątki w serwisie Player.pl.