Masz Canal+ w kablówce? Zmiany w transmisjach Ekstraklasy

Łukasz Szewczyk

• Od 12 kwietnia 2024 roku nastąpią zmiany w transmisjach sportowych Canal+

• Zmiany mogą odczuć kibice Ekstraklasy w sieciach kablowych

Transmisje meczów Ekstraklasy od 12 kwietnia:

Kilka dni temu Canal+ poinformował o zmianach w transmisjach sportowych na własnych antenach . Najwięcej emocji wzbudziło. Do tej pory rozgrywki były pokazywane w Canal+ Sport 5, który był dostępny u wielu operatorów płatnej telewizji w pakietach bazowych. Od 12 kwietnia, by oglądać Ekstraligę w Canal+ Sport, trzeba będzie dokupić pakiet Canal+.Warto jednak podkreślić, że zmiany będą dotyczyły także piłkarskiej Ekstraklasy. Od 12 kwietnia. Dodatkowo pierwsze piątkowe oraz poniedziałkowe spotkanie transmitowane będzie w Canal+ Sport 5, a hitowy mecz kończący niedzielne zmagania w Canal+ Premium.To oznacza, że po zmianach• wszystkie mecze w Canal+ Sport 3• wszystkie mecze w Canal+ Onlinedodatkowo:• dwa mecze w Canal+ Sport 5 (piątek godz. 18.00, poniedziałek godz. 19.00)• hit kolejki w Canal+ Premium (niedziela, godz. 17.30)• wybrane mecze w Canal+ 4KDla abonentów pełnego pakietu Canal+ bezpośrednio na Platformie Canal+ oraz w Canal+ Online zmiany nie spowodują rewolucji. W innej sytuacji są abonenci wielu sieci kablowych, w których dostępna jest wybrakowana oferta programowa (bez Canal+ Sport 3) oraz dwa pakiety: tańszy Select oraz droższy Prestige.Do tej pory kibice Ekstraklasy decydujący się na wykupienie Canal+ w sieciach kablowych mogli wybrać tańszy pakiet Select, który zawierał dostęp do kanałów sportowych z transmisjami wszystkich meczów Ekstraklasy. W przeciągu ostatnich Canal+ poszerzył swoją ofertę o nowe kanały Canal+ Sport 3 i 4, Canal+ Now, Canal+ 4K, które jednak nie są szeroko dostępne w kablu. Niektórzy operatorzy stopniowo wprowadzają nowe kanały do swoich ofert, jednak umieszczają je w droższym pakiecie Canal+ Prestige.To oznacza, że abonenci Canal+ w sieciach kablowych powinni zainteresować się z jakiego pakietu korzystają. W przeciwnym razie od kwietnia dostęp do pełnej Ekstraklasy może być ograniczony (brak dostępu do Canal+ Sport 3) lub będzie wymagał przejścia na wyższy pakiet.Od pewnego czasu satelitarna Platforma Canal+ stosuje nową, bardziej zrozumiałą pakietyzację, podobną do tej w ramach Canal+ Online. W ramach sprzedaży oferuje dostęp do Canal+ Seriale i Film (wszystkie kanały Canal+ bez sportu) oraz pakiet Canal+ (dostęp do pełnej oferty Canal+). Na chwilę obecną podobna pakietyzacja nie jest dostępna w sieciach kablowych.Grupa Canal+ ma 3 mln abonentów w Polsce