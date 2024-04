TVC Super i Szlagier TV rozpoczynają nadawanie

Łukasz Szewczyk

Szlagier TV

TVC Super

Pierwsza nowość to kanałuruchomiony z misją prezentowania muzyki tradycyjnej i biesiadnej, oferując unikalną alternatywę dla disco polo i innych gatunków muzycznych. Pod kierownictwem Anny Zawiślińskiej, stacja ta będzie emitować przez 24 godziny na dobę, skupiając się na muzyce śląskiej, folkowej, romskiej i góralskiej. Jak zapowiada nadawca, zaprojektowany, aby zaspokoić rosnące zainteresowanie autentycznymi treściami kulturowymi, Szlagier TV stawia sobie za cel łączenie pokoleń poprzez wspólne śpiewanie i cieszenie się muzyką. Stacja ma umocnić pozycji MWE Networks na rynku poprzez promowanie regionalnych tożsamości kulturowych. Szlagier TV jest skierowany do widzów powyżej 35 roku życia, preferujących darmowe źródła rozrywki, co stanowi świeże i innowacyjne uzupełnienie na polskim rynku telewizyjnym.Z koleito kanał, kto kanał rozrywkowo-serialowo-filmowy, który zapewnia esencję super emocji, oferujący ekskluzywne, eksperymentalne premiery rozrywkowe i filmowe jak również zapierające dech w piersiach seriale, takie jak "Gdzie jesteś, synku?", "Donieck. Na linii frontu". TVC Super będzie domem dla wyselekcjonowanych programów, w tym "Kabarety Plus", "Niezwykłe wynalazki", serie o zjawiskach paranormalnych, serie dokumentalne 18+, dokumenty o celebrytach i szokujących politykach, oraz seriale kryminalne. Polska produkcja 77TV będzie miała swoją super wersję na TVC Super: "77TV - super przypadki z życia".Start kanałów zaplanowano na poniedziałek - 8 kwietnia 2024 roku. Oba kanały będą dostępne na platformie Canal+, satelitach FTA oraz MUX-ach lokalnych L1, L3 i L4.