Canal+: Zmiany w transmisjach Ekstraklasy. Nowe kanały TV emisji

Łukasz Szewczyk

• Canal+ sygnalizuje zmiany emisji meczów Ekstraklasy między kanałami Canal+.

Od 12 kwietnia zmiany w transmisjach Ekstraklasy (terminarz 28 kolejki) / Grafika: Canal+

Transmisje meczów Ekstraklasy od 12 kwietnia:

Canal+ Polska na swoich social mediach rozpoczyna informować kibiców o zmianach w transmisjach sportowych na antenach Canal+. Zgodnie z zapowiedziami , od najbliższego weekendu, a konkretniej od 12 kwietnia,(do tej pory główną anteną był Canal+ Sport). Dodatkowo wybrane mecze, jednocześnie będą transmitowane w Canal+ Premium (niedzielny mecz, hit kolejki) oraz Canal+ Sport 5 (pierwsze piątkowe i poniedziałkowe spotkanie kolejki). Wszystkie mecze nadal dostępne będą też wNowa siatka transmisji meczów Ekstraklasy w telewizyjnych kanałach Canal+ Sport będzie prezentowała się następująco (plan na 28 kolejkę):Jak już sygnalizowaliśmy , zmiany najbardziej dokuczliwe mogą okazać się dla abonentów Canal+ w sieciach kablowych, którzy korzystają z niższego pakietu Canal+ Select. Po zmianach ten pakiet nie będzie gwarantował dostępu do wszystkich transmisji Ekstraklasy. W ostatnich tygodniach operatorzy kablowi uzupełniali pakiety Canal+ o brakujące kanały (Canal+ Sport 3, Canal+ Sport 4 i Canal+ Now), jednak nowe kanały są częścią wyższego pakietu Canal+ Prestige.• wszystkie mecze w Canal+ Sport 3• wszystkie mecze w Canal+ Onlinedodatkowo:• dwa mecze w Canal+ Sport 5 (piątek godz. 18.00, poniedziałek godz. 19.00)• hit kolejki w Canal+ Premium (niedziela, godz. 17.30)• wybrane mecze w Canal+ 4KPrzypomnijmy, że nie są to jedyne planowane zmiany w transmisjach sportowych. Zaskoczeni będą także kibice żużlowej, której niedzielne mecze będzie można oglądać w głównym Canal+ Sport (do tej pory w Canal+ Sport 5).