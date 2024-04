Przegląd Sportowy Onet przedłuża partnerstwo z Drift Masters Grand Prix

Łukasz Szewczyk

• Ringier Axel Springer Polska oraz Drift Masters, najszybciej rozwijająca się organizacja driftingowa na świecie, przedłużyły partnerstwo medialne.

• W ramach współpracy, w serwisie Przegląd Sportowy Onet będą się pojawiać treści promujące zawody organizowane przez Drift Masters oraz informacje na temat samej dyscypliny, jaką jest drifting.

Drift Masters (DM) to cykl zawodów driftingowych rozgrywanych na sześciu arenach w Europie. Rywalizują w nich kierowcy z całego świata. Pierwsza impreza DM odbyła się w 2014 roku. W 2024 r. odbędzie się sześć zawodów - pierwsze już 10-11 maja na torze Ricardo Tormo w Walencji. Finał cyklu, zaplanowany na 13 i 14 września 2024 r., po raz drugi odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie.W 2023 r. w Warszawie podczas finału DM padł rekord świata frekwencji na zawodach driftingowych. Zawody na PGE Narodowym obejrzało 53 tys. osób. W tym roku organizatorzy przygotowali kolejne niespodzianki. Drifterzy będą rywalizować na nowych torach (Hiszpania, Węgry), a finał na PGE Narodowym będzie dwudniowym świętem motoryzacji. Szczególnie interesującym elementem będzie show z okazji 10-lecia marki Drift Masters, który zaplanowany jest na piątek 13 września, czyli pierwszy dzień zmagań w Warszawie.- mówi Mateusz Aleksandrowicz, Head of New Business Sport Online w RAS Polska.- mówi Adam Krawczak, Prezes Drift Masters.Drift Masters dodatkowo wzbogaca swoją ofertę o zupełnie nową inicjatywę. Z okazji jubileuszu, organizacja wprowadza Virtual Drift Masters - ligę e-sportową, która stanowi cyfrowe odzwierciedlenie rzeczywistych zawodów driftingowych. Ta nowa platforma umożliwi simdrifterom z całego świata rywalizację na dokładnie tych samych torach, które są używane w sezonie zasadniczym Drift Masters. Dzięki temu, zarówno fani, jak i zawodnicy mogą jeszcze głębiej zanurzyć się w świat driftingu, ciesząc się jego wirtualną wersją równolegle z realnymi zmaganiami na torze.Pierwsze materiały na temat Drift Masters pojawią się w portalu PS Onet już w kwietniu.