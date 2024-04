Koreański thriller "Blood Free" w Disney+

Łukasz Szewczyk

• "Blood Free" to historia z pogranicza thrillera i dramatu, opowiadająca o nowej erze inżynierii genetycznej.

• Straumatyzowany wydarzeniami z przeszłości były żołnierz postanawia odkryć prawdę o najbardziej znienawidzonej firmie w Korei.

Głównym bohaterem serialu "Blood Free" jest były żołnierz Woo Chaewoon, dręczony wspomnieniami ataku terrorystycznego, w wyniku którego zginęli jego koledzy, a prezydent Korei został inwalidą. Chaewoon poświęca swoje życie tropieniu winnych wydarzeń tamtego feralnego dnia. Gdy dowiaduje się, że prezeska firmy BF - Yun Jayu - odnotowała rekordowe zyski w kolejnych latach od ataku, Woo nabiera podejrzeń i postanawia przyjrzeć się jej z bliska. Ponieważ życie i zdrowie Jayu jest stale zagrożone ze strony karteli narkotykowych, terrorystów, hakerów i ekstremistów, Chaewoon postanawia zinfiltrować organizację, wchodząc w rolę jej osobistego ochroniarza. Czy Chaewoon będzie w stanie dotrzeć do prawdy i dowie się, co wydarzyło się tego dnia, zanim wrogowie Jayu dokonają zemsty?W rolach głównych wystąpili: Ju Jihoon ("Kingdom", "Szpieg") jako były żołnierz i ochroniarz Woo Chaewoon oraz Han Hyojoo ("Niezwykli", "Beauty Inside") jako Yun Jayu, dyrektorka generalna BF, kontrowersyjnej firmy produkującej mięso hodowane w laboratoriach. Scenariusz do "Blood Free" został napisany przez Lee Suyeona ("Grid", "Stranger 2") i wyreżyserowany przez Parka Chulhwana ("Grid"). W dniu premiery dostępne są dwa z dziesięciu odcinków, kolejne pojawią się w Disney+ co tydzień. "Blood Free" dostępny jest w wersji z polskimi napisami.Serial "Blood Free" od 10 kwietnia w Disney+