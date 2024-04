Canal+ kręci drugi sezon polskiego serialu "Minuta ciszy"

Łukasz Szewczyk

• Historia Mietka Zasady, emerytowanego listonosza, który zakłada dom pogrzebowy, rusza z kolejnym sezonem.

• W rolach głównych powracają Robert Więckiewicz i Piotr Rogucki,

• Premierę serialu "Minuta ciszy 2" zaplanowano na 2025 rok

Mistrzowska obsada, czarny humor i absurdalne kulisy branży pogrzebowej w pełnej mrocznych tajemnic polskiej prowincji to wizytówka produkcji wyróżnionej nominacją do Polskich Nagród Filmowych Orły 2022. Tomasz Raczek nazwał pierwszy sezon "przekraczającym granice", Małgorzata Major z Serialowej "mocnym uderzeniem w polską mentalność", a Aneta Kyzioł z Polityki zwróciła uwagę na "wiarygodnie pokazane życie polskiej prowincji, wielowymiarowych bohaterów i bohaterki, naturalnie brzmiące dialogi i wspaniale ryzykowne poczucie humoru".- mówi Beata Ryczkowska, Dyrektorka Produkcji Oryginalnych i Koprodukcji CANAL+ Polska.Za nową odsłonę "Minutę ciszy" odpowiadają twórcy pierwszego sezonu - reżyser Jacek Lusiński wraz ze współscenarzystą Szymonem Augustyniakiem, nagrodzeni Złotym Lwem na Festiwalu w Gdyni za scenariusz do filmu "Subuk".W rolach głównych powrócą Robert Więckiewicz, Piotr Rogucki, Aleksandra Konieczna, Karolina Bruchnicka, Magdalena Popławska, Adam Bobik i Grzegorz Wolf. Wśród obsady nie zabraknie również nowych twarzy. Producentami są Beata Ryczkowska i Agnieszka Ptaszyńska-Bochniak z CANAL+ oraz Leszek Bodzak, Aneta Hickinbotham i Piotr Walter z AURUM FILM.Premiera drugiego sezonu "Minuty ciszy" w 2025 r roku na antenie Canal+ Premium oraz w serwisie Canal+ Online.