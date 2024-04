Beata Lubecka poprowadzi podcast "Stan Wyjątkowy" w Onecie

Łukasz Szewczyk

• Do grona prowadzących program "Stan wyjątkowy" dołącza Beata Lubecka.

• Dziennikarka zastąpi Renatę Grochal i będzie czwartą współprowadzącą obok Andrzeja Stankiewicza, Dominiki Długosz i Kamila Dziubki.

"Stan Wyjątkowy" to program, w którym czołowi dziennikarze Onetu i Newsweeka dyskutują o najważniejszych politycznych wydarzeniach tygodnia. Prowadzący w każdym odcinku zapewniają słuchaczom i widzom nieszablonową, często żartobliwą, ale zawsze merytoryczną rozmowę, a ich ogromne doświadczenie dziennikarskie i znajomość kulisów polskiej sceny politycznej gwarantują potężną dawkę informacji.--- mówi Andrzej Stankiewicz, autor i współprowadzący "Stan Wyjątkowy", zastępca redaktora naczelnego Onetu.Beata Lubecka to czołowa dziennikarka radiowa i telewizyjna, pracująca w największych mediach w Polsce. W trakcie swojej dziennikarskiej kariery pracowała w Radiu Łódź, RMF FM czy Radio ZET. 10 lat spędziła w telewizji Polsat. Zaczynała tam jako reporterka polityczna w Polsat News, następnie była reporterką w "Wydarzeniach", po czym prowadziła takie programy, jak "Śniadanie w Radiu Zet", "Śniadanie w Polsat News" czy "Gość Wydarzeń". W 2018 roku wróciła do Radia ZET, gdzie prowadzi program "Popołudniowy gość Radia Zet".