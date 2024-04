Seria "Cisza na planie: mroczna strona dziecięcej telewizji" w HBO Max

Łukasz Szewczyk

• Dokumentalna premiera HBO Max

• "Cisza na planie: mroczna strona dziecięcej telewizji" obnaża toksyczne środowisko pracy na planach popularnych produkcji Dana Schneidera z lat 90. i początku XXI wieku.

"Cisza na planie: mroczna strona dziecięcej telewizji" to czteroodcinkowy serial dokumentalny, który ujawnia toksyczne zwyczaje panujące na planach zdjęciowych niektórych kultowych programów dla dzieci z końca lat 90. i początku XXI wieku. Dokument odsłania kulisy imperium telewizyjnego zbudowanego przez twórcę Dana Schneidera, które miało niezaprzeczalny wpływ na popkulturę. Seriale takie jak "All That" i "Szał na Amandę" były wręcz obsesyjnie oglądane przez dzieci w całych Stanach Zjednoczonych.Serial dokumentalny "Cisza na planie: mroczna strona dziecięcej telewizji" pokazuje, że za optymizmem seriali komediowych z kontrowersyjnymi żartami i często przesadnymi skeczami kryło się środowisko pełne zarzutów o nadużycia, seksizm, rasizm oraz niewłaściwe relacje z nieletnimi gwiazdami i ekipą.W dokumencie można zobaczyć rozmowy z najważniejszymi członkami obsady i ekipy pracującymi przy popularnych produkcjach Schneidera w kanale Nickelodeon.Byli członkowie obsady "All That": Giovonnie Samuels, Kyle Sullivan, Bryan Hearne i Katrina Johnson oraz reżyser Virgil Fabian uchylają rąbka tajemnicy na temat zwyczajów panujących na planie uwielbianego przez nastolatków serialu. Scenarzystki Jenny Kilgen i Christy Stratton ujawniają zarzuty dotyczące toksycznego i seksistowskiego środowiska w pokoju scenarzystów "Szału na Amandę". Alexa Nikolas opowiada o byciu częścią "Zoey 101". W "Ciszy na planie" pojawi się także obsada i ekipa z "iCarly", "Sam i Cat", "Wiktoria znaczy zwycięstwo", czy Marc Summers z popularnego teleturnieju Double Dare. Serial dokumentalny zawiera także emocjonalne zeznania rodziców aktorów, którzy próbowali ochronić swoje dzieci na planach zdjęciowych.Czteroodcinkowa "Cisza na planie" rzuca światło na relacje panujące przy pracy nad produkcjami telewizji Nickelodeon. Niektóre wzorce rażących i obraźliwych manipulacji rozwijały się tam przez całe dziesięciolecia. Wywiady wplecione w materiały archiwalne, sceny z programów i komentarze w mediach społecznościowych, nadają nowe znaczenie wielu momentom w tych produkcjach. Początkowo, podczas emisji, mogły wydawać się głupie lub obraźliwe, ale teraz zyskują mroczny podtekst, który zmienia myślenie o ukochanych programach telewizyjnych.Dokument został wyreżyserowany przez Mary Robertson i Emmę Schwartz oraz wyprodukowany przez Maxine Productions i Sony Pictures Television - Nonfiction we współpracy z Business Insider.