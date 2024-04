Olimpijskie kanały pop-up Eurosportu w sieci Vectra

Łukasz Szewczyk

• Warner Bros. Discovery w Polsce oraz Vectra nawiązały współpracę w celu zapewnienia pełnego dostępu do transmisji z Igrzysk Olimpijskich Paris 2024 na kanałach Eurosportu.

Partnerstwo Warner Bros. Discovery z firmą Vectra zaowocuje wzbogaceniem oferty operatora telekomunikacyjnego o osiem okazjonalnych kanałów Eurosportu - siedem w jakości HD i jeden w jakości 4K. Kanały te w całości będą poświęcone transmisjom z igrzysk olimpijskich w Paryżu, począwszy od ceremonii otwarcia, aż do ceremonii zakończenia wydarzenia. Na kanałach pop-up Eurosportu widzowie będą mieli dostęp do transmisji różnorodnych dyscyplin sportowych, takich jak tenis, piłka nożna, koszykówka, sporty walki, piłka ręczna, siatkówka czy golf. Warner Bros. Discovery to "Home of the Olympics" w Europie - platformy grupy, w tym okazjonalne kanały olimpijskie, pozostają jedynym miejscem, w którym dostępny będzie każdy moment najważniejszego sportowego wydarzenia w 2024 roku. W Vectrze dostępne będą one w pakietach zawierających Eurosport 1 - w domu i poza domem w sieci Vectra, a także po raz pierwszy dla osób mieszkających poza infrastrukturą kablową operatora, dzięki usłudze telewizyjnej TV Smart, którą zakupić może każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania.- podkreśliła Dorota Żurkowska, Group Senior Vice President - Revenue, Warner Bros. Discovery w Polsce.- dodaje Krzysztof Sokolik, Dyrektor Marketingu i Członek Zarządu Grupy Vectra.Oferta okazjonalnych kanałów Eurosportu podczas Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 będzie zawierać:• 150 godzin transmisji tenisa, tenisa stołowego i golfaRozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinachRelacje dostępne przez całą dobęWszystkie transmisje tenisa od godz. 10:00 do 23:30Najlepsze mecze z głównego kortu Roland-Garros• 75 godzin transmisji piłki nożnejRozgrywki mężczyzn i kobietRelacje dostępne przez całą dobę• 105 godzin transmisji koszykówkiRozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinachRelacje dostępne przez całą dobę• 123 godziny transmisji piłki ręcznejRozgrywki mężczyzn i kobietRelacje dostępne przez całą dobę• 130 godzin transmisji siatkówkiRozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinachRelacje dostępne przez całą dobę• 150 godzin transmisji judo, zapasów, boksu i taekwondoRozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinachTydzień pierwszy: judo + wieczorna sesja boksuTydzień drugi: zapasy, taekwondo + finał boksu• 90 godzin transmisji gimnastyki artystycznej, gimnastyki sportowej, skoków na trampolinie, skoków do wody, pływania synchronicznegoRozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinach (tam, gdzie ma to zastosowanie)Relacje dostępne przez całą dobęTransmisje od godz. 9:30 to 23:00Widzowie mogą spodziewać się także ponad 200 godzin relacji z igrzysk olimpijskich w Paryżu w jakości 4K, w tym: ceremonii otwarcia i zamknięcia, lekkoatletyki (67 godzin), siatkówki (32 godziny), pływania (28 godzin), kolarstwa / kolarstwa torowego (19 godzin), judo (14 godzin), gimnastyki artystycznej (14 godzin) i wielu innych sportów, w tym boksu, kajakarstwa slalomowego, kajakarstwa sprintowego, skoków do wody, podnoszenia ciężarów, triathlonu czy piłki wodnej.