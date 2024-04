25 lat “Wysokich Obcasów

Łukasz Szewczyk

Tygodnik "Wysokie Obcasy" zadebiutował w 1999 r., a bohaterką pierwszej okładki została Hillary Clinton, ówczesna pierwsza dama Stanów Zjednoczonych. Od samego początku misją magazynu było stawianie podmiotowości kobiet w centrum uwagi - ich problemów, pragnień oraz potrzeby zmian w stereotypowym postrzeganiu ich roli.Od ponad 25 lat "Wysokie Obcasy" wspierają kobiety w nauce, sztuce, polityce, życiu publicznym. Co roku organizują plebiscyty i konkursy wyróżniające kobiety odważne, zdeterminowane i dążące do swoich celów - mimo otaczających je przeciwności. Wydarzenia takie jak "50 Śmiałych", "Superbohaterka Wysokich Obcasów", "Nieustraszona w Pracy" oraz akcje społeczne m.in. "Silna jak dziewczynka", czy "Dziewczyny się nie tłumaczą" - wszystkie mają na celu wzmacnianie przekonania polskich kobiet - i dziewczynek - że mogą więcej.W urodzinowym numerze redakcja przyjrzy się obecnym 25-latkom, ich kryzysom, marzeniom i planom na przyszłość. Z Glorią Steinem, dziennikarką i ikoną feminizmu o wyborach w USA, prawie aborcyjnym i działalności aktywistycznej, rozmawia Joanna Wróżyńska. O technologii i kobietach w nauce na przestrzeni lat opowiada dziennikarz Wojciech Orliński. Redakcja serwisu wysokieobcasy.pl przypomni również 25 najgłośniejszych i najbardziej przełomowych tekstów , które zdefiniowały pokolenia i zmieniły spojrzenie na świat."Wysokie Obcasy" to nie tylko tradycyjne wydania prasowe, ale także przestrzeń online, w której liczna społeczność wymienia się opiniami na forum i toczy dyskusje inspirowane tekstami magazynu w mediach społecznościowych. Profile "Wysokich Obcasów" na Facebooku i Instagramie znajdują się w czołówce najpopularniejszych profili wśród wydawców, co pokazuje siłę i zasięg marki.Z okazji 25. jubileuszu redakcja przygotowała dla nowych użytkowniczek i użytkowników specjalną ofertę urodzinową - całoroczny dostęp do serwisu Wysokieobcasy.pl oraz wszystkich serwisów Wyborcza.pl w cenie 189 zł.