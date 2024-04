Agnieszka Woźniak-Starak dołącza do Onet Rano

Łukasz Szewczyk

• Agnieszka Woźniak-Starak została nową prowadzącą program "Onet Rano:.

• Pierwsze wydanie prowadzone przez dziennikarkę będzie można oglądać 15 kwietnia

Dołączenie Agnieszki Woźniak-Starak do ekipy Onet Rano zostało ogłoszone w piątkowym wydaniu programu. Nowa prowadząca przejmie stery Onet Rano już w poniedziałek, 15 kwietnia. Program w mobilnym studiu Onetu prowadzą także: Odeta Moro, Dominika Długosz, Tomasz Sekielski, Bartosz Węglarczyk, Marcin Zawada, Łukasz Kadziewicz i Mikołaj Kunica.- mówi Sabina Lipska, dyrektor video w Ringier Axel Springer Polska.- mówi Agnieszka Woźniak-Starak.Agnieszka Woźniak-Starak jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowego studium w Akademii Telewizyjnej Telewizji Polskiej.W latach 2003-2004 była związana z Radiową Jedynką - pracowała w Redakcji Magazynów Informacyjnych i Dzienników i prowadziła poranną audycję Obudź się. W latach 2005-2012 pracowała w Telewizji Polskiej; od 22 maja 2005 do grudnia 2009 była gospodarzem oprawy dnia w TVP1, gdzie prowadziła również program Kawa czy herbata?. Była także konferansjerką podczas Krajowych Festiwali Piosenki Polskiej w Opolu, które organizowała TVP1. Od stycznia 2010 do grudnia 2012 była związana z TVP2, gdzie prowadziła programy: Pytanie na śniadanie i Bitwa na głosy.W 2013 rozpoczęła współpracę z Grupą TVN, dla której prowadziła m.in.: Dzień dobry TVN, Aplauz, aplauz! i Ameryka Express, a także programy emitowane przez TVN Style i TVN 7. Od czerwca 2012 do czerwca 2013 była redaktorką naczelną magazynu "e!stilo". Równolegle w latach 2012-2013 współprowadziła z Kubą Wojewódzkim poranną audycję Zwolnienie z WF-u w Esce Rock. Była redaktorką naczelną portalu Zpazurem.pl. Od marca 2020 prowadzi audycję Life Balance dla newonce.radio, a od września do czerwca 2023 współprowadziła poranny program Dzień dobry TVN w parze z Ewą Drzyzgą. Prowadzi także koncerty i festiwale organizowane przez TVN.