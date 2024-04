"Moje stare" w Playrze (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Natasza Parzymies powraca do Playera ze swoim nowym filmem.

• "Moje stare" to poruszający obraz krótkometrażowy w gwiazdorskiej obsadzie, który do tej pory pokazywany był jedynie w kinach studyjnych oraz na festiwalach, gdzie zdobywał różne nagrody.

"Moje stare" to kolejne filmowe dziecko Nataszy Parzymies ("Kontrola", "Też to słyszycie"), która z charakterystyczną dla siebie wrażliwością i uważnością podchodzi do relacji międzyludzkich."Moje stare" to opowiedziana z niezwykłą czułością historia miłości dwóch dojrzałych kobiet - Ani i Zosi. Bohaterki spotykają się po latach i wyruszają we wspólną podróż, by dać szansę uczuciu, które nigdy między nimi nie wygasło. W głównych rolach legendy polskiego kina - Dorota Pomykała oraz Dorota Stalińska."Moje stare" powstał jako filmowa etiuda - dyplom operatora Ignacego Kiełczewskiego, podobnie jak Natasza absolwenta Warszawskiej Szkoły Filmowej. Historia głównych bohaterek to efekt połączenia potencjału Nataszy oraz Alicji Sokół, również absolwentki WSF. Muzykę do filmu skomponował Ralph Kaminski.Film miał swoją premierę podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego w 2023 r. Od tamtej pory pokazywany był na różnych Festiwalach i wydarzeniach branżowych, gdzie zdobył szereg nagród, min.: Złotego Lwa w Konkurs Filmów Krótkometrażowych - Nocne Wejście. Nagroda miesięcznika "Zwierciadło" oraz na Festiwalu Młodzi i Film w kategorii Konkurs Krótkometrażowych Debiutów Filmowych - Wyróżnienie w kategorii film fabularny. Producentem filmu jest Warszawska Szkoła Filmowa. Teraz "Moje stare" debiutują w streamingu."Moje stare" Nataszy Parzymies już od 12 kwietnia tylko w Playerze