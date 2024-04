Startuje nowy sezon Ekstraligi w Canal+. Nowa antena emisji, transmisja na YouTube

Łukasz Szewczyk

• W ten weekend rusza nowy sezon żużlowej Ekstraligi

• Niedzielne mecze będzie można oglądać na w Canal+ Sport (do tej pory Canal+ Sport 5)

• Na początek nowego sezonu Canal+ przygotował gratkę dla kibiców czarnego sportu - transmisję na YouTube

Rozpoczyna się nowy sezon żużlowej PGE Ekstraligi. Z okazji inauguracji rozgrywek CANAL+ przygotował niespodziankę dla fanów "Czarnego Sportu". Niedzielny mecz pierwszej rundy: EBUT.PL STAL Gorzów - KS APATOR Toruń (14 kwietnia, godz. 19:15) będzie transmitowany "na żywo" na otwartym kanale CANAL+ SPORT w serwisie YouTube. Jednocześnie spotkanie będzie pokazywane na antenie CANAL+ SPORT. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 18:45. Poprowadzi je Michał Mitrut. Jego gościem będzie legendarny żużlowy trener - Marek Cieślak. Spotkanie w Gorzowie skomentują: Maciej Noskowicz i Patryk Malitowski.- mówi aciej Glazik, szef redakcji żużlowej CANAL+EBUT.PL STAL Gorzów jest uważana obok ORLEN Oil Motoru Lublin i BETARD SPARTY Wrocław za jednego z faworytów sezonu 2024. W opinii wielu ekspertów tylko gorzowianie i wrocławianie będą w stanie rywalizować z lubelskimi obrońcami tytułu mistrzów Polski. Dużo w EBUT.pl STALI będzie zależało od dyspozycji lidera - Martina Vaculika, ale także od Andersa Thomsena czy Szymona Woźniaka. Uwaga kibiców spadnie też na młodych: Jakuba Miśkowiaka i Oskara Palucha.KS APATOR TORUŃ przed początkiem sezonu wymieniany był jako czwarta potencjalna siła PGE Ekstraligi. Dwa kluczowe nazwiska w zespole to: Patryk Dudek i Robert Lambert. Dla obu poprzedni rok nie był zbytnio udany, ale obaj mają potencjał na średnią punktów na bieg, przekraczającą 2,0. W toruńskiej ekipie nie można też zapominać o Emilu Sajfutdinowie.To wszystko sprawia, że niedzielny mecz zapowiada się niezwykle ciekawie. Po ostatnim biegu, w okolicach godziny 21:15 rozpocznie się "Magazyn PGE Ekstraligi". Będzie transmitowany bezpośrednio ze stadionu w Gorzowie Wielkopolskim i również będzie dostępny na kanale YouTube. Poprowadzi go Michał Mitrut. W studiu będą również: Marek Cieślak, Patryk Malitowski, Piotr Kaczorek i Leszek Demski.Przypominamy, że wraz z początkiem nowego sezonu żużlowego nastąpi zmiana kanałów, transmitujących niedzielne spotkania Ekstraligi . Od pierwszej kolejki PGE Ekstraligi główną anteną rozgrywek będzie CANAL+ SPORT. To najważniejsza sportowa antena właściciela praw telewizyjnych do najlepszej żużlowej ligi na świecie - CANAL+.Co niedzielę na CANAL+ SPORT transmitowane będą dwa hitowe mecze PGE Ekstraligi. Do tej pory wszystkie wydarzenia żużlowe były pokazywane na CANAL+ SPORT5 (dawne NC+). Na tym kanale nadal będzie mnóstwo żużla, to właśnie tam transmitowane będą m.in. mecze Metalkas 2. Ekstraligi i Krajowej Ligi Żużlowej (trzeci poziom rozgrywkowy) oraz takie turnieje jak np.: Indywidualne Mistrzostwa Polski. Ponadto piątkowe spotkania PGE Ekstraligi w sezonie 2024 (tak samo jak przed rokiem) będą dostępne w Eleven Sports . Już w najbliższy piątek nowe rozgrywki PGE Ekstraligi zainauguruje mecz: BETARD SPARTA Wrocław - NOVYHOTEL FALUBAZ Zielona Góra (godz. 16.00).Na początku marca CANAL+ Polska nabył prawa telewizyjne do spotkań PGE Ekstraligi na lata 2026-2028 oraz do Metalkas 2. Ekstraligi na lata 2025-2027. Tym samym stacja na dobre stała się domem "Czarnego Sportu", gwarantując transmisję w najwyżej jakości.Weekend z żużlem na antenach Canal+:Sobota (13 kwietnia):• 16:25 2 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Edward Durda, Robert Sitnicki• 18:30 2 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Tomasz Dryła, Krzysztof CegielskiNiedziela (14 kwietnia):• 13:30 2 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Mateusz Dziopa, Wojciech Dankiewicz• 13:55 2 Ekstraliga:(Canal+ Online)Komentarz: Edward Durda, Robert Sitnicki• 16:00 Ekstraliga:(Canal+ Sport)Komentarz: Tomasz Dryła, Piotr Świderski• 18:45 Ekstraliga:(Canal+ Sport i YouTube)Komentarz: Maciej Noskowicz, Patryk Malitowski• 21:15(Canal+ Sport i YouTube)Prowadzący: Michał Mitrut METALKAS 2. EKSTRALIGAPoniedziałek (15 kwietnia):• 22:00(Canal+ Sport 5)