Premiera serialu dokumentalnego "Przeklęty II" w HBO Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Nowa, sześcioodcinkowa kontynuacja przełomowego, nagrodzonego statuetką Emmy® serialu dokumentalnego Andrew Jareckiego.

"Przeklęty II" to sześcioodcinkowa kontynuacja przełomowego, nagrodzonego statuetką Emmy® serialu dokumentalnego "Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta" Andrew Jareckiego, który zadebiutował na antenie HBO w 2015 roku. W części drugiej twórcy kontynuują swoje śledztwo na przestrzeni kolejnych ośmiu lat. Odkrywają ukryte materiały, rozmowy Dursta z więzienia, a także wywiady ze świadkami, którzy dopiero teraz odważyli się mówić.Na kilka godzin przed premierą ostatniego odcinka Durst został aresztowany w Los Angeles za morderstwo swojej długoletniej przyjaciółki Susan Berman. "Przeklęty II" skrupulatnie opisuje śledztwo trwające przez następne osiem lat, podczas których Durst oczekiwał i uczestniczył w procesie, odkrywając nowe informacje i śledząc rozwój sprawy przedstawianej przez prokuratora. Serial wyciąga na światło dzienne materiały, w tym wywiady ze współpracownikami Dursta, którzy nigdy wcześniej się nie ujawniali, rozmowy telefoniczne do przyjaciół, rodziny i prawników wykonywane z więzienia oraz nagrania wideo z przesłuchań, które odbyły się po jego aresztowaniu. W serialu znajdują się także szczere wywiady z obrońcami i prokuratorami, a także rozmowy z ławnikami i sędzią procesowym.Dzięki dostępowi do kluczowych uczestników procesu, precyzji i przejrzystości "Przeklęty II" odkrywa świat zabójcy, któremu udało się uniknąć sprawiedliwości przez ponad trzydzieści lat.Bohaterowie: zastępcy prokuratorów okręgowych Los Angeles - John Lewin i Habib Balian; zespół obrońców Dursta pod przewodnictwem Dicka DeGuerina, który pomógł uniewinnić go w procesie o morderstwo w Galveston w 2003 r. oraz prawnik David Chesnoff; dziennikarze - Charles Bagli, który opisywał sprawę Dursta dla "New York Times", Lisa DiPaulo, która relacjonowała morderstwo Susan Berman dla "New York Magazine"; sędzia Susan Criss, która przewodniczyła procesowi o morderstwo w Galveston; sędzia Mark Windham, który przewodniczył procesowi w sprawie o morderstwo Susan Berman; członkowie ławy przysięgłych, przyjaciele i współpracownicy Dursta oraz jego ofiar - Susan Berman i pierwszej żony Kathie Durst."Przeklęty II", oryginalny serial dokumentalny HBO, zadebiutuje 22 kwietnia. Nowe odcinki będą miały swoją premierę co tydzień w HBO i na platformie HBO Max.