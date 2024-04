TVP kręci nowy serial "Królowie"

Łukasz Szewczyk

• Ruszyły zdjęcia do serialu historycznego TVP "Królowie".

• Tytułowe role grają: Michał Kaszyński (Kazimierz Jagiellończyk) i Krzysztof Świłpa (Władysław Warneńczyk).

• To opowieść o synach Jagiełły, ostatnich władcach średniowiecznej Polski.

"Królowie" to kostiumowa opowieść przedstawiająca losy Władysława Warneńczyka oraz pierwsze lata rządów jego brata Kazimierza Jagiellończyka. Każdy zapisał się na kartach nie tylko polskiej historii: jeden jako król Węgier i wielki przegrany w wojnie z Turkami, drugi jako budowniczy silnego, stabilnego państwa litewskiego. Akcja serialu rozpoczyna się w 1440 roku, w momencie, gdy 16-letni Władysław, koronowany po śmierci ojca na króla Polski wyrusza na Węgry, by objąć tamtejszy tron. W tym samym czasie, młodszy o trzy lata Kazimierz jedzie na Litwę, żeby przejąć władzę po zmarłym wielkim księciu Zygmuncie Kiejstutowiczu. Królowa Zofia przebywa w tym czasie w Sanoku, skupiając wokół siebie opozycję wobec biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego. Po tragicznej śmierci Władysława pod Warną i kilkuletnim okresie bezkrólewia, koronę wkłada Kazimierz. Wspierany przez matkę rozpoczyna panowanie w państwie pogrążonym w chaosie i bezprawiu.Wielka historia będzie tłem dla licznych wątków obyczajowych i pretekstem do snucia opowieści o ludziach - o ich namiętnościach, miłościach, radościach i smutkach, które niezależnie od czasów są zawsze podobne, ale w kontekście średniowiecznej obyczajowości nabierają nowego wymiaru.Oprócz Michała Kaszyńskiego i Krzysztofa Świłpy w serialu grają Maria Pawłowska (królowa Zofia), Przemysław Stippa (Zbigniew Oleśnicki), Adam Zdrójkowski (Gromek), Aleksandra Justa (ochmistrzyni Karska), Robert Gulaczyk (Fedor), Anna Oberc (Katka), Wojciech Błach (Johann), Bartłomiej Nowosielski (Klemens), Piotr Miazga (Nawoj), Jan Jankowski (Jan z Czyżowa), Hanna Zbyryt (Gertruda).Serial reżyserują Krzysztof Łukaszewicz, Tomasz Matuszczak, Piotr Fiedziukiewicz i Piotr Bieliński. Scenariusze do serialu są pisane przez grupę scenarzystów pod kierunkiem głównej scenarzystki Anny Krasuskiej. Za kostiumy odpowiada Elżbieta Radke, za scenografię Konrad Laprus a za charakteryzację Justyna Zaranek.Producentem serialu jest Jolanta Filipowicz, a serial produkowany jest wewnętrznie przez Telewizję Polską.Zdjęcia 80-odcinkowego serialu realizowane będą m.in. w: Biskupinie, Iłży, Wąchocku, Rogalinie, Kazimierzu Dolnym oraz w lasach nad Świdrem.