Hity maja w Eleven Sports. Finały ligowe, Pucharu Anglii i Niemiec, żużel

Łukasz Szewczyk

• Przed widzami ELEVEN SPORTS maj pełen wielkich emocji związanych z meczami hiszpańskiej LaLiga, włoskiej Serie A, francuskiej Ligue 1 Uber Eats i Liga Portugal.

• Stacja pokaże na swoich antenach również finałowe spotkania Pucharu Anglii (The Emirates FA Cup) i Pucharu Niemiec (DFB-Pokal).

• Dla fanów żużla zaplanowano transmisje istotnych starć PGE Ekstraligi

W maju rozgrywki LALIGA EA SPORTS wkroczą w decydującą fazę, która przesądzi o tym, czy Real Madryt sięgnie po mistrzostwo Hiszpanii, czy też na finiszu sezonu jego plany pokrzyżują FC Barcelona lub Girona FC. Za plecami tej trójki toczy się rywalizacja o pozostałe miejsca zapewniające awans do następnej edycji Ligi Mistrzów UEFA. Biorą w niej udział między innymi Atlético Madryt, Athletic Club i Real Sociedad. W nadchodzącym miesiącu czołowe zespoły rozegrają bardzo istotne mecze, w szczególności dotyczy to Barçy i Królewskich. Robert Lewandowski i spółka w swoim najtrudniejszym spotkaniu podejmą wspomniany Real Sociedad, a więc przeciwnika, z którym przegrali ostatni bezpośredni mecz rozgrywany na własnym boisku. Z kolei podopieczni trenera Carlo Ancelottiego zmierzą się z nieprzewidywalnym Deportivo Alavés, które w obecnej kampanii sprawiło już kilka niespodzianek.Najważniejsze transmisje:• FC Barcelona (Robert Lewandowski) - Real Sociedad, 12 maja• Real Madryt - Deportivo Alavés, 15 maja• FC Barcelona (Robert Lewandowski) - Rayo Vallecano, 19 maja• Ostatnia kolejka, 26 majaNa kilka tygodni przed zakończeniem sezonu Serie A najbliżej tytułu mistrzowskiego jest Inter Mediolan. Grupa pościgowa stara się gonić lidera, a jednocześnie toczy zaciętą walkę o pozostałe miejsca gwarantujące kwalifikację do najważniejszych europejskich rozgrywek. Obecnie pozycje na podium zajmują AC Milan i Juventus FC, jednak strata innych klubów nie jest wielka. W maju kluczowe dla układu w czołówce może okazać się starcie Interu z groźnym S.S. Lazio. Ozdobą widowiska na Stadio Giuseppe Meazza będzie pojedynek prowadzącego w klasyfikacji ligowych strzelców Lautaro Martíneza z doświadczonym Ciro Immobile. W nadchodzącym miesiącu ciekawie zapowiada się również konfrontacja AS Romy z Juventusem FC. Kibice będą mogli zobaczyć w niej aż trójkę Polaków: Nicolę Zalewskiego, Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika.Najważniejsze transmisje• AS Roma (Nicola Zalewski) - Juventus FC (Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik), 5 maja• Inter Mediolan - S.S. Lazio, 19 maja• Ostatnia kolejka, 26 majaDla Paris Saint-Germain aktualny sezon Ligue 1 Uber Eats jest udany i już tylko gwałtowna obniżka formy może pozbawić go trzeciego z rzędu mistrzostwa Francji. Wielka w tym zasługa Kyliana Mbappé, który miał udział w prawie połowie goli swojej drużyny w bieżących rozgrywkach. W maju paryżanie rozegrają kilka meczów istotnych dla losów tytułu. W najważniejszym z nich rywalem PSG będzie walczące o awans do europejskich pucharów OGC Nice. W bramce ekipy z Lazurowego Wybrzeża kibice będą mogli zobaczyć Marcina Bułkę, który ma spore szanse na zajęcie pierwszego miejsca pod względem liczby czystych kont w obecnej kampanii ligi francuskiej. Czy polski golkiper powstrzyma plejadę gwiazd z Paryża?Najważniejsze transmisje:• OGC Nice (Marcin Bułka) - Paris Saint-Germain, 3 maja• Ostatnia kolejka, 18 majaW maju odbędzie się wielki finał Pucharu Anglii, najstarszych klubowych rozgrywek piłkarskich na świecie. Wystąpią w nim zwycięzcy półfinałów, które zaplanowano na drugą połowę kwietnia. W walce o kwalifikację zmierzą się Manchester City z Chelsea FC oraz Coventry City z Manchesterem United. Czy w decydującej konfrontacji na legendarnym Stadionie Wembley dojdzie do derbów Manchesteru? A może to drugoligowiec z Coventry spotka się z liczącą na swoje pierwsze istotne trofeum od 2021 roku Chelsea?• Finał, 25 majaSensacją tegorocznej edycji Pucharu Niemiec jest drugoligowe 1. FC Kaiserslautern. W finale, który odbędzie się 25 maja na Stadionie Olimpijskim w Berlinie, drużyna Tymoteusza Puchacza będzie miała zawieszoną poprzeczkę bardzo wysoko. Zmierzy się z liderem Bundesligi, Bayerem 04 Leverkusen, który jest murowanym faworytem do mistrzostwa Niemiec i jedynym niepokonanym zespołem w krajowych rozgrywkach. Jak ekipa trenera Xabiego Alonso, która stoi przed historyczną szansą na zdobycie potrójnej korony, poradzi sobie z defensywą mającą na koncie tylko trzy gole stracone w Pucharze Niemiec?• 1. FC Kaiserslautern (Tymoteusz Puchacz) - Bayer 04 Leverkusen, 25 maja, 20:00Czy Sporting CP utrzyma przewagę nad goniącymi go drużynami i wywalczy swój 20. tytuł mistrza Portugalii? A może SL Benfica lub FC Porto zaliczą piorunującą końcówkę rozgrywek i przegonią Lwy z Lizbony? Istnieje prawdopodobieństwo, że wszystko rozstrzygnie się dopiero w ostatniej kolejce zaplanowanej na 19 maja. Tego dnia Sporting zmierzy się z zamykającym stawkę GD Chaves. Czy Viktor Gyökeres, Pedro Gonçalves oraz ich koledzy sprostają zadaniu i wspólnie z kibicami będą mogli rozpocząć świętowanie?Najważniejsze transmisje:• Ostatnia kolejka, 19 majaŻużlowe zmagania w PGE Ekstralidze w maju nabiorą tempa. Najwyższe aspiracje zgłaszają ORLEN OIL MOTOR Lublin, BETARD SPARTA Wrocław i EBUT.PL STAL Gorzów, ale stawka zespołów jest na tyle wyrównana, że w walce o miejsca w czołówce nic nie jest oczywiste. W nadchodzącym miesiącu szczególnie trudne zadanie czeka broniące tytułu mistrzowskiego lubelskie Koziołki. Najpierw ich rywalem będzie NOVYHOTEL FALUBAZ Zielona Góra, a następnie utytułowana FOGO UNIA Leszno. Liderzy Motoru, Bartosz Zmarzlik i Fredrik Lindgren, powinni szykować się na zacięte konfrontacje z groźnymi duetami swoich rywali, Jarosławem Hampelem i Przemysławem Pawlickim oraz Januszem Kołodziejem i Andrzejem Lebiediewem.Najważniejsze transmisje:• ORLEN OIL MOTOR Lublin - NOVYHOTEL FALUBAZ Zielona Góra, 17 maja• FOGO UNIA Leszno - ORLEN OIL MOTOR Lublin, 24 maja