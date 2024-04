Portal o2.pl stawia na treści regionalne

Łukasz Szewczyk

• Nowe hasło "Blisko ludzi" będzie promować o2.pl, piątą co do wielkości Stronę Główną wśród portali internetowych w Polsce.

• Zgodnie z nową strategią rozwoju w serwisie pojawiać się będzie jeszcze więcej treści regionalnych.

o2.pl informuje o najważniejszych wydarzeniach z kraju i ze świata. Teraz mocniej skupi się również na treściach regionalnych, bliskich mieszkańcom mniejszych miejscowości. Odda im głos poprzez tworzenie ulicznych sond, wywiadów, materiałów o lokalnych rynkach, z wypowiedziami mieszkańców na temat bieżących kwestii życia codziennego. To podejście zgodne z nowym hasłem "Blisko ludzi".- mówi Jacek Stańczyk, szef redakcji o2.pl.Na łamach o2.pl pojawią się treści poradnikowe- redakcja odpowie na pytania dotyczące m.in. dbania o zdrowie, prowadzenia osobistego budżetu czy gospodarstwa domowego w specjalnej sekcji na Stronie Głównej "Jak żyć". Cykl "Gotowi na lato" zainspiruje użytkowników w tematach związanych z przygotowaniem domu czy mieszkania do nadchodzącego sezonu. Podpowie, jak zadbać o ogród, jak zacząć uprawiać rośliny, urządzić bądź odnowić balkon lub taras i wiele innych związanych z wiosennymi porządkami tematów. Dla miłośników grillowania, o2.pl wspólnie z serwisem Pyszności.pl, planuje cykl "Pyszne lato", w którym użytkownicy, poprzez głosowanie, będą decydowali jaki przepis zostanie przygotowany w formie wideo.Serwis pozostanie jednocześnie miejscem pełnym rozrywki, quizów, krzyżówek i newsów ze świata show-biznesu. Ponadto rozbudowuje ofertę redakcyjną dla użytkowników korzystających z jego poczty e-mail, a także otwiera się na współpracę content marketingową z nowymi klientami, którzy szukają powierzchni do promowania swoich produktów i usług.Od 1 marca redakcją kieruje Jacek Stańczyk. Wraz z Anetą Gajdą, business ownerką, odpowiedzialni są za realizację nowej strategii. Cały zespół redakcyjny liczy już ponad 30 osób, pracujących w różnych częściach Polski. Dodatkowo redakcja będzie realizować autorskie cykle tematyczne i jest otwarta na współpracę z indywidualnymi twórcami.