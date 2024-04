Całe Igrzyska Olimpijskie 2024 w serwisie Max i Eurosport. Specjalne programy, kanały i 4K

Łukasz Szewczyk

• Za 100 dni rozpoczną się Igrzyska Olimpijskie Paris 2024 dostępny

• Każdy moment dostępny będzie w Polsce w serwisie Max.

• TVN Warner Bros. Discovery pokaże transmisje najważniejszych wydarzeń w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 oraz w kanałach okazjonalnych Eurosport 3-9 i Eurosporcie 4K

W trakcie Igrzysk Olimpijskich Paris 2024, które rozpoczną się już za 100 dni, widzowie platform i kanałów Warner Bros. Discovery przeniosą się do stolicy Francji, aby w pełni przeżywać największe sportowe wydarzenie świata. Główne studia Warner Bros. Discovery zlokalizowane będą na dachu Hotel Raphael, z którego rozciąga się widok na słynne zabytki Paryża - Wieżę Eiffla i Łuk Triumfalny. W tym miejscu, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji, Włoch i Niemiec, a także trzy dodatkowe pozycje reporterskie.- podkreślił Scott Young, SVP Content, Production and Business Operations w Warner Bros. Discovery Sports Europe.17 kwietnia to kluczowy moment na drodze do igrzysk olimpijskich. Od tej chwili aż do końca igrzysk na kanałach i platformach Warner Bros. Discovery dostępne będzie ponad 5000 godzin transmisji z czego aż 3800 godzin podczas igrzysk w Paryżu. Warner Bros. Discovery to Home of the Olympics w Europie, a. AżNa właśnie uruchomionej nowej stronie olimpijskiej Eurosportu relacjonowane będą przygotowania sportowców, wydarzenia poprzedzające igrzyska oraz rywalizacja o medale olimpijskie.W najbliższych tygodniach na antenach Eurosportu pojawiać się będę programy o tematyce olimpijskiej: "Power of Olympics", "The Olympians","Chasing Glory i Paris: La Vie Sportive". Eurosport pokaże także serię "Sports Made Simple", w której Królik Bugs odkryje przed widzami tajniki sztafety 4x100 m, tenisa, breakdance'u, siatkówki i gimnastyki.