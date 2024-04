"Duży wywiad z Łukaszem Fabiańskim" w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• "Artur Boruc? Osobowość. Jerzy Dudek? Inspiracja. Wojciech Szczęsny? On to ma" - Łukasz Fabiański nie zastanawia się długo zapytany o pierwsze skojarzenia z najlepszymi polskimi bramkarzami ostatnich lat.

• W szczerej rozmowie z Piotrem Żelaznym popularny 'Fabian' jak jest konkretny i nie unika odpowiedzi na trudne pytania.

Podczas wywiadu z Łukaszem Fabiańskim dziennikarz i ekspert redakcji Viaplay Piotr Żelazny nie obawiał się dotykać trudnych tematów. Znakomity golkiper odpowiadał na kolejne pytania z wrodzoną szczerością, inteligencją i poczuciem humoru, czego efektem jest pasjonująca rozmowa o współczesnym futbolu, zarówno w wydaniu klubowym, jak i reprezentacyjnym.Nie mogło zabraknąć tematu rywalizacji z innymi bramkarzami, a przede wszystkim z Wojciechem Szczęsnym w reprezentacji Polski i Arsenalu. -- zdecydowanie podkreślił Fabiański. Podzielił się też ciekawą i zabawną historią, kiedy podczas niedawnego, krótkiego urlopu zupełnie przypadkowo odpoczywał wraz z rodziną w tym samym miejscu, gdzie żona Szczęsnego wraz z bliskimi. Nie potrzeba było dużo czasu, aby synowie obu bramkarzy, Jan Fabiański i Liam Szczęsny, wspólnie zaczęli kopać piłkę. -- śmieje się 'Fabian'.Jak zmieniała się piłka nożna na przestrzeni ostatnich dwóch dekad? Jak wypada porównanie szatni reprezentacji Polski z czasów jego debiutu z obecną sytuacją? Jakie znaczenie dla zawodowego sportowca ma współpraca z psychologiem? Jak wyglądał przeskok z polskiej Ekstraklasy do Premier League? Czy wraca myślami do udanego dla Biało-czerwonych Euro 2016 oraz przegranego mundialu w Rosji? Czy czuje się bardziej Kanonierem, Łabędziem czy Młotem? Odpowiedzi na te i wiele innych arcyciekawych pytań tylko w obszernym wywiadzie z Łukaszem Fabiańskim. Rozmowa jest już dostępna wyłącznie w serwisie streamingowym Viaplay.- mówi Piotr Żelazny, producent i autor wywiadu. -Producentem i autorem 'Dużego wywiadu z Łukaszem Fabiańskim' jest Piotr Żelazny. Za montaż odpowiada Grzegorz Grabowiec, autorem zdjęć jest Bartosz Bednarczyk. Najnowsza produkcja Viaplay Sport Polska powstała we współpracy z PLP (Premier League Productions)."Duży wywiad z Łukaszem Fabiańskim" jest już dostępny tylko w Viaplay