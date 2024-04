Hiszpańskie El Clasico w Eleven Sports. Pięć godzin relacji na żywo

Łukasz Szewczyk

• W najbliższą niedzielę widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć słynne El Clásico, w którym Real Madryt zmierzy się z FC Barceloną.

• To spotkanie będzie miało kluczowe znaczenie dla walki o tytuł mistrza Hiszpanii, bo oba zespoły zajmują czołowe miejsca w tabeli LaLiga i dzieli je kilka punktów.

Starcia Realu Madryt z FC Barceloną cieszą się wielkim prestiżem i zawsze wzbudzają duże emocje, a tym razem mają także wysoką stawkę. Królewscy są liderem tabeli i na siedem kolejek przed finiszem sezonu wyprzedzają broniącą mistrzostwa Barçę o osiem punktów. Jeśli na Estadio Santiago Bernabéu wygrają, to znajdą się w komfortowej sytuacji w zmaganiach o tytuł. Z kolei zwycięstwo gości z Katalonii będzie oznaczało, że różnica zmniejszy się do pięciu "oczek" i rywalizacja może stać się bardziej zacięta. Rangę tego wydarzenia podkreśla opublikowana przez LALIGA informacja, że jego transmisję ma oglądać na żywo ponad 650 milionów ludzi na świecie.Kibice ostrzą sobie apetyty na konfrontacje wielkich gwiazd światowego futbolu, przede wszystkim Jude'a Bellinghama z Robertem Lewandowskim. To najskuteczniejsi zawodnicy swoich klubów i kandydaci do tytułu króla strzelców obecnego sezonu ligi hiszpańskiej. Ponadto w składach obu zespołów znajdą się między innymi Vinícius Júnior, Frenkie de Jong, Rodrygo, Lamine Yamal, Federico Valverde, İlkay Gündoğan, Toni Kroos i João Cancelo.Meczowi na szczycie ligi hiszpańskiej zostanie poświęconych na antenie Eleven Sports 1 aż pięć godzin relacji na żywo. Studio rozpocznie się o 19:00. Zaplanowano w nim wywiady z zawodnikami, a także legendami obu klubów m.in. Vicente del Bosque, Michaelem Laudrupem i Rafaelem Martínem Vázquezem. Widzowie będą mogli obejrzeć również zrealizowany we Włoszech materiał specjalny o trenerze Realu, Carlo Ancelottim. Nie zabraknie też rozmów z zagranicznymi dziennikarzami takimi jak Sid Lowe czy Tomás Roncero. Atmosferę panującą w Madrycie przybliżą kibicom obecni na miejscu Mateusz Majak, Piotr Urban, Maciej Kruk, Daniel Sobis i Marcin Gazda. Z kolei w Warszawie swoje opinie przedstawią Mikołaj Kruk, Krzysztof Rot oraz Łukasz Wiśniowski. Od 21:00 to wyjątkowe spotkanie prosto ze stadionu skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak. W studiu pomeczowym będzie można zapoznać się z wnikliwymi analizami ekspertów i wysłuchać wypowiedzi bohaterów widowiska.El Clásico w Eleven SportsNiedziela (21 kwietnia):• godz. 19:00 - 21:00(Elevem Sports 1 i Facebook)w Madrycie: Mateusz Majak, Piotr Urban, Maciej Kruk, Daniel Sobis, Marcin Gazdaw Warszawie: Mikołaj Kruk, Krzysztof Rot, Łukasz Wiśniowski• godz. 21:00 - 22:55 Mecz:(Eleven Sports 1 / 4K)komentarz z Estadio Santiago Bernabéu: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniak• godz. 23:00 - 00:00