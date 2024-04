"Mój agent" w HBO Max

Łukasz Szewczyk

• W HBO Max można oglądać dwa sezony produkcji Player Original opartej na francuskim serialu "Dix pour cent".

• "Mój agent" opowiada o codziennych zmaganiach pracowników agencji aktorskiej.

• W każdym z dwunastu odcinków w rolę samej siebie wciela się inna gwiazda.

Jak przekazać sławnej aktorce, że nie zostanie zaangażowana do wymarzonej hollywoodzkiej produkcji? Czy istnieje sposób, by pogodzić zwaśnione od dawna dwie gwiazdy filmu i teatru? W jaki sposób zmusić parę aktorów, którzy nie lubią się prywatnie do zagrania zakochanych? Najlepsi agenci mają swoje sposoby, by okiełznać najbardziej wymagające i kapryśne gwiazdy.Praca w agencji aktorskiej może wydawać się zajęciem niezwykle atrakcyjnym i prestiżowym. Plany zdjęciowe, konferencje prasowe, czerwone dywany, wywiady, bankiety. Codzienna współpraca z największymi gwiazdami wygląda jednak nieco inaczej. Negocjowanie kontraktów, rozwiązywanie konfliktów, dyspozycyjność przez całą dobę. Agent nie ma łatwego życia, ale dla swoich klientów jest w stanie zrobić niemal wszystko. Jak wygląda jego praca i czy największe gwiazdy są naprawdę takie jak opisują je media?"Mój agent" to produkcja Player Original oparta na francuskim serialu "Dix pour cent", który we Francji okazał się ogromnym sukcesem.Obsada: Ewa Szykulska, Aleksandra Pisula, Marek Gierszał, Maciej Maciejewski, Anna Cieślak, Paulina Walendziak, Dawid Ściupidro, Sylwia, Achu, Ewa Kaim, Stanisław Linowski, Renata Dancewicz i inni.Obsada gościnna: Magdalena Cielecka, Danuta Stenka, Grażyna Szapołowska, Jerzy Stuhr, Maciej Stuhr, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Magdalena Boczarska, Tomasz Karolak, Daniel Olbrychski, Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki, Andrzej Seweryn, Adam Turczyk, Krystyna Janda, Marian Opania, Agata Kulesza.Twórcy: producentka z ramienia TVN Warner Bros. Discovery - Dorota Chamczyk; producent serialu - firma Lizart Film i Mikołaj Lizut; reżyseria - Julia Kolberger i Olga Chajdas; autor zdjęć - Jakub Giza i Anna Rzepka; autor tłumaczenia i adaptacji scenariusza - Karol Klementewicz we współpracy redakcyjnej z Darią Rogozińską i Dorotą Chamczyk, nadzorującą prace literackie; scenografia - Anna Sitkowska, kostiumy - Krzysztof Łoszewski; charakteryzacja Monika Jan; kierownik produkcji - Michał "Ryba" Lipski.