Magazyn Olimpijski w Polsat Sport

Łukasz Szewczyk

• Mniej niż 100 dni pozostało do startu letnich igrzysk w Paryżu.

• Począwszy od 20 kwietnia Polsat Sport rozpoczyna sportowo-publicystyczne odliczanie do zapalenia olimpijskiego znicza,

Tegoroczne letnie igrzyska olimpijskie odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia 2024 roku. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki świata od ponad roku rywalizują o wyjazd do Paryża i możliwość walki o najcenniejsze trofea. Kwalifikacje zakończą się 7 lipca, co oznacza, że kompletną listę 1810 uczestników igrzysk poznamy kilkanaście dni przed zapaleniem olimpijskiego znicza! Jeśli Polacy wykorzystają wszystkie kwalifikacyjne szanse, to Biało-Czerwona Reprezentacja w stolicy Francji może liczyć nawet 250 osób.Magazyn Olimpijski to autorski program redakcji sportowej Polsatu, nadawany począwszy od 20 kwietnia w każdą sobotę o godzinie 11:30 w Polsacie Sport i na Polsatsport.pl. Premierowe wydanie zostanie w całości zrealizowane w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a kolejne odcinki powstawać będą w studiu telewizyjnym. Jerzy Mielewski i Aleksandra Szutenberg, dziennikarze Polsatu Sport prowadzący Magazyn Olimpijski, co tydzień będą dyskutować z ciekawymi gośćmi na temat szans medalowych polskich i zagranicznych sportowców w Paryżu oraz o najbardziej interesujących wydarzeniach około-igrzyskowych. Z kolei reporterzy Polsatu Sport będą przybliżali tajniki wykuwania olimpijskiej formy, odwiedzając polskich sportowców przygotowujących się do najważniejszych zawodów tego roku i całego ostatniego czterolecia.Zdaniem prezesa PKOl, Radosława Piesiewicza, Olimpijska Reprezentacja Polski w Paryżu może mieć nawet 16 szans medalowych. Od wielu miesięcy kibice prześcigają się w typowaniu faworytów, a największe nadzieje wiążą między innymi z tymi zawodnikami i zawodniczkami, których na co dzień można oglądać w kanałach sportowych Polsatu. Siatkarskie Reprezentacje Polski kobiet i mężczyzn już w połowie maja rozpoczną udział w Lidze Narodów. Rozgrywki w całości transmitowane przez Telewizję Polsat to w tym roku poligon doświadczalny przed turniejem olimpijskim. Z kolei Anita Włodarczyk, Ewa Swoboda, Natalia Kaczmarek, Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki oraz inni czołowi lekkoatleci globu, już od 20 kwietnia startować będą w Diamentowej Lidze, a więc najbardziej prestiżowym cyklu mityngów lekkoatletycznych, transmitowanym w kanałach z rodziny Polsat Sport. Nie można zapominać także o eksportowym duecie polskiego tenisa, czyli Idze Świątek i Hubercie Hurkaczu. Kulminacją ich przygotowań z pewnością będzie wielkoszlemowy Wimbledon, który kanały sportowe Polsatu pokażą w dniach 1 - 14 lipca. Po drodze odbędzie się też szereg topowych męskich turniejów z cyklu ATP Tour, których Hubert Hurkacz jest regularnym uczestnikiem, a Telewizja Polsat oficjalnym polskim nadawcą.