Rusza Zielony Onet. Nowa platforma dla ekologicznie świadomych

Łukasz Szewczyk

• Ringier Axel Springer Polska uruchamia serwis internetowy, który ma na celu dostarczanie bieżących informacji w tematach związanych z ekologią, klimatem oraz szeroko rozumianą przyrodą.

• Zielony Onet jest bazą wiedzy na temat środowiska naturalnego, oferując użytkownikom szeroki wachlarz treści - od reportaży i artykułów po raporty i analizy najnowszych badań naukowych.

- mówi Olga Korolec, dyrektorka zarządzająca Onetu.W serwisie Zielony Onet będą publikowane najnowsze informacje na temat polityki klimatycznej w Polsce i na świecie, a także proekologicznych działań biznesu. To miejsce, w którym będzie można jeszcze lepiej zrozumieć problemy związane ze kryzysem klimatycznym i jego wpływem na codzienne życie.Treści Zielonego Onetu będą dostępne nie tylko na stronie serwisu, ale również na głównej stronie Onetu oraz w social mediach. Wszystkie materiały będą dostępne zarówno w ramach darmowej oferty, jak i dla subskrybentów Onet Premium, którzy dodatkowo zyskają dostęp do ekskluzywnych tłumaczeń i materiałów od zagranicznych partnerów.Zielony Onet stanowi uzupełnienie dla inicjatywy "Niech Żyje Planeta". Ringier Axel Springer Polska z zaangażowaniem dąży do edukacji użytkowników oraz promowania proekologicznych nawyków wśród Polaków, a Zielony Onet to kolejny krok w tym pozytywnym i korzystnym ruchu w dążeniu do lepszego i bardziej zielonego świata. "Niech Żyje Planeta" znajdzie swoje naturalne miejsce w Zielonym Onecie. To właśnie tu będą publikowane najciekawsze materiały z tej inicjatywy.Zielony Onet będzie również otwarty na współpracę z serwisami partnerskimi, tworząc platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie ekologii.