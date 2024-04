Mistrzostwa świata w snookerze w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (20 kwietnia) w Crucible Theatre w Sheffield rozpocznie się najważniejsze wydarzenie w snookerowym kalendarzu - mistrzostwa świata.

• Do 6 maja widzowie Eurosportu 1, Eurosportu 2 i Eurosportu Extra w Playerze będą mogli podziwiać grę najlepszych snookerzystów świata.

W Crucible Theatre wystąpi 32 zawodników, w tym legendy snookera: Ronnie O'Sullivan, Judd Trump, Mark Selby czy John Higgins, a także sensacyjny mistrz sprzed roku: Luca Brecel. Faworytem będzie Ronnie O'Sullivan, który staje przed szansą zdobycia rekordowego, ósmego tytułu mistrza świata w karierze i potwierdzenia, że to on jest najwybitniejszym zawodnikiem w historii dyscypliny. Przed rokiem Anglik pożegnał się z Crucible Theatre w ćwierćfinale przegrywając z niesamowitym Lucą Brecelem. Belg w ubiegłorocznym turnieju kilkukrotnie odrabiał ogromne straty, aby na koniec cieszyć się ze zwycięstwa. W finale Brecel pokonał czterokrotnego mistrza świata Marka Selby'ego, zostając tym samym pierwszym mistrzem świata z kontynentalnej Europy.Czy tegoroczny turniej przyniesie podobne emocje? Odpowiedź na antenach Eurosportu oraz w Eurosporcie Extra w Playerze od 20 kwietnia do 6 maja.Mistrzostwa świata w snookerze skomentują eksperci: Rafał Jewtuch, Przemek Kruk, Michał Ebert, Grzegorz Biernadski i Jarosław Kowalski.