Polski serial akcji. "Prosta sprawa" od maja w Canal+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wyrazista historia na podstawie bestsellerowej powieści Wojciecha Chmielarza o sprawiedliwym mścicielu, który staje po stronie pokrzywdzonych i słabszych

• Mateusz Damięcki w swojej życiowej formie i Piotr Adamczyk, po raz pierwszy w roli demonicznego, zdemoralizowanego mafioza.

• W maju premiera nowego serialu Canal+ "Prosta sprawa"

- mówi Cyprian T. Olencki, reżyser i scenarzysta serialu."Prosta sprawa" to historia mężczyzny, który przyjeżdża do Kotliny Jeleniogórskiej oddać 200 złotych długu swojemu przyjacielowi, Prostemu. Okazuje się, że kumpel ma śmiertelnie chorą córkę, na której leczenie ukradł pieniądze przygranicznej i bezwzględnej mafii, a teraz jest przez nią poszukiwany. Bezimienny podejmuje jedyną, moralnie słuszną decyzję, wywołując tym samym ciąg dramatycznych zdarzeń. Idzie na wojnę z gangsterami, ryzykując wszystko. Od teraz będzie walczył o życie, i to nie tylko swoje, z mafią jeleniogórskiego półświatka. Z pozoru prosta sprawa szybko obróci się w brawurowe kino akcji z opowieścią o zasadach, które nigdy się nie dewaluują.To historia osadzona we współczesnym świecie, która rozgrywa się̨ w realiach przygranicznej (polsko-czesko-niemieckiej) wojny lokalnych gangów. Tu będzie się toczyć walka dobra ze złem, walka o honor i sprawiedliwość. Jej główny bohater, Inco, to ktoś, komu kibicujemy, niezależnie od metod, jakie stosuje, bo wiemy, że jego celem jest ukaranie tych, którzy wykorzystują słabszych.W rolach głównych Matusz Damięcki i Piotr Adamczyk. W gwiazdorskiej obsadzie wystąpili także: Mateusz Więcławek, Mateusz Kmiecik, Iza Kuna, Magdalena Wieczorek, Maciej Musiał, Krzysztof Zalewski oraz Daniel Olbrychski i Maciej Damięcki.Scenarzystą i reżyserem serialu jest Cyprian T. Olencki ("Furioza"), za zdjęcia odpowiada Klaudiusz Dwulit, za scenografię Natalia Maciejewska, za kostiumy Milena Jaroszek, za charakteryzację Alina Janerka, a za udźwiękowienie Jerzy Murawski i Grzegorz Żaglewski. Kierowniczką produkcji jest Anna Majek. Producentami serialu są Beata Ryczkowska i Agnieszka Ptaszyńska-Bochniak ze strony CANAL+ Polska oraz Marcin Zarębski z 2 HUNGRY CROCODILES.6-odcinkowy serial "Prosta sprawa" od 17 maja w Canal+ Premium oraz Canal+ Online.