Streaming: Telewizor najpopularniejszym ekranem, Netflix liderem

Telewizor zyskuje jako ekran do oglądania programów w serwisach streamingowych. Po tym, jak w 2022 r. Smart TV zdetronizował w Polsce laptop jako najpopularniejszy ekran do oglądania filmów, seriali i innego typu dłuższych programów online, z każdym kolejnym półroczem przybywało jego użytkowników, pokazują dane z VideoTrack, przekrojowego badania streamingu realizowanego przez agencję Wavemaker.W ostatnich latach nie tylko przybywało użytkowników Smart TV, ale i osób, dla których jest to ulubiony ekran do oglądania filmów, seriali i innego typu programów z internetu. 6 na 10 polskich widzów internetowych, jeśli ma wybór, najbardziej lubi korzystać z serwisów streamingowych na telewizorze; co czwarty wybiera w takiej sytuacji komputer lub laptop; a ledwie co dziesiąty - ekran smartfona. Ten ostatni ma relatywnie więcej fanów wśród najmłodszych widzów (16-24 lata), którzy - m.in. z uwagi na bardziej mobilny styl życia - rzadziej oglądają na telewizorze. Ale i najmłodsi, jeśli mają wybór, też najchętniej korzystają z serwisów streamingowych na Smart TV.Telewizory podłączone do sieci są najpopularniejsze właśnie w segmencie 35-54 latków. To wśród przedstawicieli średniego pokolenia najwięcej jest użytkowników aplikacji na Smart TV.Wśród aplikacji prym wiodą Netflix i YouTube, przed Disney+ i HBO Max.W wymiarze sprzętowym na rynku Smart TV króluje Samsung. Z telewizorów tej marki korzysta 4 na 10 polskich e-widzów posiadających telewizor podłączany do sieci. Samsung jest więc dwa razy popularniejszy niż kolejny w rankingu - LG, pokazują dane z ósmej edycji VideoTrack agencji Wavemaker.- komentuje Maciej Olenderczyk, szef obszaru Advanced TV w GroupM.Poza tymi cechami reklamy, Smart TV, w porównaniu z innymi ekranami umożliwiających oglądanie programów w streamingu, wyróżnia się swoją "towarzyską" specyfiką. O ile oglądanie VOD przez lata było raczej samotniczą aktywnością, telewizory podłączane do sieci na dobre wprowadziły streaming do salonów, czyniąc z niego rodzinną rozrywkę. Potwierdzają to dane z badania VideoTrack - wśród użytkowników Smart TV blisko 63 proc. widzów najczęściej ogląda filmy czy seriale z sieci w towarzystwie rodziny lub partnera.- dodaje Maciej Olenderczyk, szef Advanced TV w GroupM.Badanie VideoTrack 8 agencja Wavemaker realizowała na przełomie stycznia i lutego 2024 r. na próbie 1621 widzów internetowych w wieku 16+. *Widz internetowy to osoba, która przynajmniej czasem ogląda w sieci lub pobiera z internetu filmy, seriale i inne dłuższe programy